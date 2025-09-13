Джузеппе Джованни Батиста Винченцо Пьетро Антонио Маттео Франко Бальсамо (1743-1795) — итальянский мистик, алхимик и авантюрист, обретший знаменитость под псевдонимом графа Алессандро Калиостро, стал одним из главных действующих лиц выставки в рижской библиотеке Мисиня, что на улице Рупниецибас. Она посвящена освещению паранормальных явлений на территории Латвии в XVIII – начале XX века.

Основатель масонской ложи Курляндии

Наши края в 1779 году Калиостро посетил в расцвете сил — перед тем два года сицилиец прожил в Лондоне. Изгнанный из монастыря бенендиктинцев за химические опыты и фокусы уроженец Палермо перед тем странствовал по Европе, утверждая, что познал секрет философского камня и эликсир бессмертия. Превращал ртуть в золото, находил потерянные вещи, вызывал духов. В общем, был магом и волшебником широкого профиля!

По приезду в британскую столицу, Калиостро стал распространять о себе в английском обществе удивительные и невероятные слухи: рассказывал о том, как побывал внутри египетских пирамид и встретился с тысячелетними бессмертными мудрецами, хранителями тайн бога алхимии и тайного знания Гермеса Трисмегиста. Английские масоны восторгались: к ним прибыл «Великий Копт», адепт древнего египетского Устава.

Путник рассказывал зачарованным слушателям невероятные вещи: будто он родился 2236 лет назад, в год, когда произошло извержение Везувия, и сила вулкана частично перешла к нему. Также он заявлял, что множество веков путешествует по миру и был знаком с великими правителями древних веков, познал тайну создания философского камня и создал эссенцию вечной жизни.

Во время своего пребывания в Лондоне таинственный иностранец был занят двумя важными делами: изготовлением драгоценных камней и угадыванием выигрышных номеров лотерей. Оба занятия приносили приличный доход. Вскоре выяснилось, что большая часть угаданных номеров — пустышки. Обманутые лондонцы стали преследовать мага, и он даже попал в тюрьму, но в связи с недоказанностью преступлений выпущен.

На первый взгляд невзрачный, граф обладал поистине магнетической властью и притягательностью для женщин. По описаниям лондонцев, граф Калиостро был смуглолицым, широким в плечах человеком средних лет и невысокого роста. Говорил на 3-4 языках, притом на всех со странным акцентом. Держался таинственно и напыщенно. Щеголял перстнями, украшенными редкими драгоценными камнями. Называл их безделицами и давал понять, что они — собственного производства.

Из Лондона Калиостро направился в Гаагу и Вену, а оттуда в Голштинию и Курляндию. Автономное герцогство стало для него точкой роста — там 29 марта 1779 года было основано первое масонское общество, для мужчин и женщин, древнеегипетского ритуала!

Под покровительством графов Медемов

Митава, ныне Елгава, сделалась первым центром масонства в Балтии — и здесь соратниками Калиостро выступили граф Кристофер Георг Дитрих фон Медем и его брат Иоганн. Они, что называется, повелись на россказни про Посвященных, коим будет позволено прожить век Мафусаила (ну, как примерно в наше время сильным мира сего обещают 150-летнее здравие!).

Доверенным лицом явилась и 25-летняя дочь графа — Элиза фон дер Рекке. Можно сказать, что масонство предоставило молодой, очаровательной даме, да еще и поэтессе — социальный лифт. Так что дамского угодника Калиостро можно считать первым феминистом наших мест...

Элиза — умница и красавица.

Фон дер Рекке под чарами Калиостро решилась на участие в следующей авантюре итальянского проходимца — добраться до Петербурга и убедить саму императрицу Екатерину II сделаться патронессой российского масонства. Но на пути внезапно встал друг семьи, балтонемецкий барон Швандер, который вступил в ложу для разоблачения Калиостро. Швандер забросал высокопоставленных покровителей Калиостро письмами, где утверждал, что тот далеко не тот, за кого себя выдает.

Прозревшая Элиза Шаротта Констанца фон Рекке посвятила своему бывшему возлюбленному целый том воспоминаний: «Сообщение о пребывании печально известного Калиостро в Митаве в 1779 году и его магических действиях». Книга, выпущенная в Берлине и Штеттине в 1787 году, с портретом великого жулика на титульном листе сейчас украшает собрание библиотеки Мисиня!

Так расписывался мнимый граф. Фото автора.

9 месяцев в Петербурге — блеск и фиаско

В столице Российской Империи уже имевший статус курляндского отца масонства Калиостро подружился с влиятельнейшими лицами — обер-гофмейстером Иваном Перфильевичем Елагиным и главным фаворитом Екатерины Великой, светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным. Последний, между прочим, лелеял в то время масштабнейший геополитический проект — уничтожить Османскую Империю, а к ногам возлюбленной императрицы возложить возрожденную Византию, сделав ее новым императором родившегося двумя годами ранее внука, Александра Павловича!

В атмосфере напряженных усилий российского трона по продвижению на Юго-Запад, фигура итальянского эксперта по тайным вопросам была как никогда востребована. Калиостро, взявший для Петербурга временный псевдоним графа Феникса, получил от царицы благожелательную рекомендацию для двора — употреблять его чудесные навыки для «пользы во всяком отношении». На аристократию произвел впечатление обряд экзорцизма — изгнание дьявола из знаменитого юродивого Васьки Желугина.

Удостоверение масона Курляндии. Фото автора.

Однако зарвавшийся авантюрист попытался выдать за волшебным образом исцеленного смертельно больного ребенка князя Гагарина – купленного на стороне крепостного малыша. Сделался скандал, и Калиостро был вынужден оставить Россию.

Покаяние и заключение

Возвращался на Запад опять через Митаву, на сей раз инкогнито, братьев-масонов встречать не пожелал. А вот в Риме его уже ждали, что называется, с ордером. Папский суд карал за масонство жестоко — сожжением на костре. Но папа Пий VI смертную казнь заменил пожизненным заключением. 7 апреля 1791 года в церкви Санта-Мария состоялся торжественный ритуал покаяния. Калиостро, босой, в простой рубахе, стоя на коленях со свечой в руках, молил Бога о прощении, а в это время на площади перед церковью палач сжигал все его магические книги и волшебный инвентарь.

Затем маг был препровожден в замок Сан-Лео в горах Эмилии-Романьи. Для предотвращения возможного побега Калиостро был помещен в камеру, входом в которую было отверстие в потолке. В этих мрачных стенах он провёл четыре года. Великий заклинатель духов, авантюрист и алхимик Джузеппе Бальзамо, известный как Алессандро Калиостро, умер 26 августа 1795 года: по свидетельству одних — от эпилепсии, других — от яда, подсыпанного ему тюремщиками.

В том же году прозревшая фанатка Калиостро, Елизавета фон Рекке, переехала в Петербург. Императрица одарила ее пожизненной пенсией и имением в лифляндской Глуде. Общаясь с великими интеллектуалами своего времени — Гете, Шиллером, Гердером, Жуковским, первая писательница наших краев прожила долгую жизнь, уйдя в Дрездене в возрасте 78 лет!