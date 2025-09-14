Кто проклял сексуальную американку Синди Суини в ее 28

После выхода сериала «Эйфория» Сидни Суини называли одной из самых талантливых молодых актрис. Сейчас же она для многих — «сексуальная глупышка с идеальной грудью».

Долгое время за красоту актрисам в Голливуде прощали многое. Про Гвинет Пэлтроу, например, в нулевых ходили слухи о том, что у нее на любую тему есть личное мнение и она постоянно перечит режиссерам, однако звезда все равно построила успешную карьеру и выиграла «Оскар» за «Влюбленного Шекспира». Вайнона Райдер как-то раз обокрала магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, получила штраф, несколько месяцев исправительных работ и на время даже осталась без ролей, но и эту историю быстро забыли. А вот в современных реалиях селебрити приходится куда сложнее и ошибок им уже почти не прощают, чуть что грозя «отменой».

То, что одной красоты для безоблачной жизни уже недостаточно, в 2022 году показала Эмбер Херд. Тогда она проиграла суд своему бывшему мужу Джонни Деппу, была признана виновной по делу о клевете и буквально — выдворена из Голливуда. Из некоторых фильмов, в которых она уже успела к тому моменту сняться, ее даже вырезали, а самой звезде пришлось перебраться в Европу. Сейчас она в публичном поле давно не появляется и занимается воспитанием детей.

Не лучшим образом в последнее время складываются дела еще у одной голливудской красотки — Сидни Суини. После премьеры первого сезона сериала «Эйфория» в 2019 году ее стали называть чуть ли не новой Мэрилин Монро, но за прошедшие с того момента шесть лет показать выдающиеся карьерные результаты ей так и не удалось. На днях Сидни Суини исполнилось 28 лет, и встречает их она в весьма шатком положении, где с одной стороны ее поджидают скандалы, с другой — разбитые мечты.

Сидни Суини родилась в городе Спокан в штате Вашингтон в очень верующей семье. Росла будущая звезда в сельском доме на берегу озера и ходила в религиозную школу. О карьере в шоу-бизнесе она тогда не мечтала и хотела связать жизнь со спортом: подростком увлекалась легкой атлетикой, футболом и бейсболом, а еще всерьез хотела выступать в боях MMA. Актерская карьера Сидни Суини могла бы никогда не начаться, если бы в Спокан однажды не приехала съемочная группа и не стала искать массовку среди местных жителей. Сидни тогда загорелась идеей попасть в кино и стала уговаривать родителей сводить ее на кастинг. Они были далеки от мира богатых и знаменитых и отнеслись к идее скептически, однако в итоге сдались — просто, чтобы дочка перестала их упрашивать.

Кастинг она прошла, получила роль в массовке, и сниматься ей очень понравилось. В последствии семья много переезжала, и Сидни Суини умудрялась подрабатывать актрисой почти в каждом городе, а в 14 лет вместе с родителями добралась до самого Лос-Анджелеса. Об актерском будущем Сидни дома не говорила: ее отец и мать настаивали на классическом образовании. Школу Суини окончила с отличием и знанием нескольких иностранных языков. Высшее образование получила в области управления бизнесом, но просто «ради корочки», поскольку уже в тот момент поставила себе четкую цель покорить Голливуд.

Эпизодические роли и съемки в рекламе — именно с этого началась карьера Сидни Суини, и развивалась она весьма неплохо. В 2017 году актриса мелькнула в сериале «Рассказ служанки», в 2018-м — в «Острых предметах». Судьбоносным для нее стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», премьера которого состоялась в Каннах. Спустя время Тарантино даже назовут ангелом-хранителем молодых актрис — в проекте снялись также Маргарет Куолли, Майки Мэдисон и Майя Хоук, тоже ставшие звездами.

Настоящий прорыв в карьере Сидни Суини случился в 2019 году после невероятного успеха сериала «Эйфория». По подсчетам критиков, актрисе должно было хватить пары лет упорной работы, чтобы стать одной из самых богатых и востребованных звезд Голливуда, но дальнейшие проекты не принесли блондинке большого успеха. Первый сезон «Белого лотоса» прогремел и забылся. «Омен. Непорочную» раскритиковали, а «Мадам Паутина» провалилась в прокате.

Показать все грани своего актерского таланта у Сидни все никак не получается до сих пор, и, будто издеваясь над ней, все то и дело припоминают ей другое «достижение» — звание обладательницы самой красивой груди Голливуда. Для сравнения, у коллеги Сидни Суини по сериалу «Эйфория» Зендеи карьера складывается куда лучше. На ее счету и франшиза о Человеке-пауке, и «Дюна», и «Претенденты» Луки Гуаданьино — раскритикованные, но очень сильно хайпанувшие. Сейчас надежды Сидни Суини возлагает на новый проект, которому она отдала все свои силы, и ради которого даже пожертвовала главным — своей красотой. Речь идет о байопике «Кристи» об американской боксерше Кристи Мартин. Ради этой роли актриса набрала 13 килограммов (сидела на диете из фастфуда и протеиновых коктейлей) и изменилась буквально до неузнаваемости. В мировой прокат фильм выйдет уже в ноябре, а Сидни пока остается только скрестить пальцы, чтобы его приняли тепло.