Подросток, умерший от лейкемии в 2006 году, при жизни был глубоко верующим, помогал бедным, защищал обиженных и создавал сайты о религиозных чудесах. Его история стала символом новой связи католической церкви с молодежью.

История 15-летнего Карло Акутиса, умершего в 2006 году от лейкемии, стала одной из самых обсуждаемых в католическом мире. Этот юный итальянец, родившийся в Лондоне, жил обычной жизнью подростка — играл в футбол, увлекался видеоиграми, любил интернет. Но вместе с тем он проявлял необычайную глубину веры, помогал бедным, защищал тех, кого обижали, и посвятил себя служению церкви.

Накануне Ватикан официально причислил Карло к лику святых. Он стал первым святым поколения миллениалов, которого также называют «рок-звездой католицизма».

Карло появился на свет в Лондоне в семье итальянцев Андреа и Антонии Акутис. Его отец в тот момент работал в одном из старейших инвестиционных банков, а мать занималась изучением английского языка. Позже семья вернулась в Милан, где мальчик и вырос. С раннего возраста Карло проявлял необычное влечение к церкви. Его мать признается, что они с мужем были скорее светскими католиками, но сын буквально сам тянул их к вере. Уже в семь лет он принял причастие, а позже ежедневно посещал мессу.

Помимо этого, подросток занимался благотворительностью: раздавал еду в приютах, помогал бездомным и поддерживал детей-эмигрантов, которых часто дразнили или унижали сверстники. В школе он всегда вставал на защиту слабых, категорически отказывался от алкоголя и наркотиков и подавал пример честности и доброты.

Несмотря на религиозность, Карло был современным подростком. Он любил футбол, общение с друзьями и компьютерные игры. Однако интернет стал для него не развлечением, а инструментом веры. Подросток создал сайт, посвященный евхаристическим чудесам, и начал документировать их для широкой аудитории. Его проект называют одним из первых примеров того, как цифровые технологии стали служить церкви.

Именно поэтому сегодня Карло Акутиса называют «святым киберпространства» и «покровителем интернета». В подростковом возрасте у Карло диагностировали лейкемию.

Болезнь прогрессировала стремительно, но юноша до конца сохранял силу духа и удивительную ясность ума. Когда врач однажды спросил его о самочувствии, Карло ответил: «На свете есть люди, которые страдают значительно сильнее меня». Эти слова стали символом его внутренней зрелости. В 2006 году, в возрасте всего 15 лет, Карло ушел из жизни.

После смерти подростка начали происходить события, которые верующие считают чудесами. Одним из самых известных стал случай в Бразилии. Тяжело больной мальчик прикоснулся к реликварию с мощами Карло, помолился и вскоре выздоровел. Врачи не смогли объяснить этот факт с медицинской точки зрения. Именно это чудо стало ключевым в признании святости Карло Акутиса.