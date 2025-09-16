«Что вы делаете, люди!?» Раскрыты последствия высказываний Пугачевой для карьеры Орбакайте

Продюсер Дворцов предрек Орбакайте забвение после интервью Аллы Пугачевой. "Что вы делаете, люди?!" - в соцсетях разразился скандал.

Продюсер Сергей Дворцов оценил влияние данное в Юрмале интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» на карьеру ее дочери Кристины Орбакайте в России. Его цитируют «Страсти».

По словам продюсера, Орбакайте оказалась в непростой ситуации. Певица выступает только «для своих» и не получает крупных гонораров.

«Что будет в будущем? Уйдет в забвение. 100 процентов это случится в ближайший год», — заявил Дворцов.

Он подчеркнул, что высказывания Пугачевой негативно отразились на репутации ее дочери. При этом, по словам собеседника издания, Примадонна получает до 30 миллионов рублей (свыше 300 тысяч евро - прим.) за выступление, а Орбакайте — до восьми миллионов (около 80 тысяч евро . прим.). В соцсетях возмутились этому высказыванию - многие люди недовольны цензурой и закручиванием гаек в РФ.

Ранее Пугачева прокомментировала запрет на въезд в Латвию Кристине Орбакайте и отмену ее концерта в стране. По мнению исполнительницы, запрет не является юридически верным, а ее дочь просто «попалась под руку». Звезда связала решение властей с тем, что Орбакайте планировала исполнить на концерте в Латвии песни на русском языке.