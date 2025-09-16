Baltijas balss logotype
Почему секс-символ Голливуда Джаред Лето ни разу не был женат

Lifenews
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Красавчик, который всегда один.

Красавчик, который всегда один.

Еще в подростковом возрасте он увлекся веществами, которые мать и ее дружки даже при детях курили, как не в себя.

53-летний Джаред Лето признается, что никогда не помышлял о женитьбе. Причина кроется в детских переживаниях актера и музыканта.

Родители Джареда развелись, когда он был совсем маленьким. Вскоре его отец - Энтони Брайтон - женился во второй раз и… добровольно ушел из жизни. Мальчик остался жить с матерью Констанс и старшим братом Шенноном (барабанщиком группы 30Seconds To Mars). Семья часто переезжала, поэтому дети постоянно меняли школы. Одно время они даже жили в хиппи-коммуне в лесу. Денег катастрофически не хватало. Поэтому в 12 лет Джаред устроился посудомойкой в закусочную. Затем стал швейцаром.

Лето - фамилия Карла Лето, отчима артиста, второго супруга его матери. Доктор Карл Лето ненадолго заменил Джареду отца. От Карла мать актера родила еще двоих детей. Однако, будучи свободолюбивой хиппи, Констанс от Карла ушла.

Немудрено, что в подростковом возрасте Джаред увлекся запрещенными веществами, которые мать и ее дружки даже при детях курили, как не в себя. Вместе с запрещенкой у Лето появились и разные стремные мысли типа: «А не пойти ли нам что-нибудь стырить?..»

Забросив школу, он на пару со старшим братом начал угонять машины. Завязать с подобным образом жизни Джаред смог только в зрелом возрасте. Несколько раз Лето порывался стать отцом. Но так и не срослось.

  • Я волновался, что тот мой опыт распутной жизни мог негативно сказаться на ребенке, - делился артист.

Теперь Джаред не только не курит, но и не пьет алкоголь, старается не есть мясо. Увлекается духовными практиками, медитирует. Но заводить детей и жениться до сих пор так и не решился.

Готовясь к роли в драме «Реквием по мечте», Джаред две недели бомжевал на улицах Нью-Йорка. А на время съемок по просьбе режиссера Даррена Аронофски полностью отказался от секса и сахара.

Видео