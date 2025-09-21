72-летний Микки Рурк жалуется, что у него нет денег на ремонт даже своего более чем скромного дома.

По словам Микки Рурка, свою карьеру он спустил в унитаз. Актер, снимавшийся в главных ролях у Копполы, Паркера и Аронофски, сейчас едва сводит концы с концами. Плешивый, с убитым пластическими операциями лицом, он готов браться за любую работу, чтобы заработать доллар-другой. Если в большое кино не зовут, появлюсь-ка в британской версии реалити-телешоу «Большой брат со звездами». В результате Рурка прокляли и продюсеры, и участники, и зрители.

По признанию одной из участниц, своими репликами Микки доводил всех женщин до слез. Певицу и актрису Джоджо Сиву звал не иначе как «лесбиянка». Насчет телеведущей Эллы Рей Уайз без устали отпускал скабрезные шуточки.

Это ужасный человек! Ему ничего не стоит ранить тебя в самое сердце, - возмущается Элла.

Живет Рурк в элитном районе Лос-Анджелеса - Беверли-Хиллз. Вот только дом актера совсем не соответствует статусу кинозвезды, пусть и бывшей. Все деревянные части строения источили термиты. Работник службы борьбы с вредителями совместно со строителями составил смету на дезинфекцию и ремонт.