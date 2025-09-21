Откровения 49-летней Волочковой: «У меня нет дочери»

Анастасия Волочкова известна своим эпатажным поведением. Балерина всегда говорит, что думает. На этот раз она сделала пугающее заявление про свои похороны.

Культовая балерина заявила, что хочет упокоиться в белоснежном гробу, на котором золотой патиной будет написано ее имя. На крышке гроба должен быть изображен лебедь.

Также балерина запланирована, что все вокруг будет окутано белыми розами. Похоронить ее должны в пуантах. Артистка запретила кремацию и добавила, что хотела бы умереть. "Дайте мне умереть спокойно... Не трогайте мое тело", - поведала Анастасия в эфире YouTube-канала Веры Ганеевой.

Кроме того, звезда публично отреклась от дочери Ариадны и мамы Тамары Владимировны. Она считает, что близкие предали ее. Артистка обиделась на них за то, что они скрыли от нее вторую свадьбу Ариши, а потом везде заблокировали.

"У меня нет дочери", - заявила Волочкова, не сдержав эмоций. Особенно больно артистке, потому что никто из близких не интересуется ее здоровьем: "Ни разу не позвонили и не спросили: «Как твоя косточка, как твоя ножка?»"