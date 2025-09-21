Откровения 49-летней Волочковой: «У меня нет дочери»

Знаменитая артистка изобрела обряд пышных похорон.
Анастасия Волочкова известна своим эпатажным поведением. Балерина всегда говорит, что думает. На этот раз она сделала пугающее заявление про свои похороны.
Культовая балерина заявила, что хочет упокоиться в белоснежном гробу, на котором золотой патиной будет написано ее имя. На крышке гроба должен быть изображен лебедь.
Также балерина запланирована, что все вокруг будет окутано белыми розами. Похоронить ее должны в пуантах. Артистка запретила кремацию и добавила, что хотела бы умереть. "Дайте мне умереть спокойно... Не трогайте мое тело", - поведала Анастасия в эфире YouTube-канала Веры Ганеевой.
Кроме того, звезда публично отреклась от дочери Ариадны и мамы Тамары Владимировны. Она считает, что близкие предали ее. Артистка обиделась на них за то, что они скрыли от нее вторую свадьбу Ариши, а потом везде заблокировали.
"У меня нет дочери", - заявила Волочкова, не сдержав эмоций. Особенно больно артистке, потому что никто из близких не интересуется ее здоровьем: "Ни разу не позвонили и не спросили: «Как твоя косточка, как твоя ножка?»"
