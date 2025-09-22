Каллас обвинила Россию в провокациях 1 822

Дата публикации: 22.09.2025
Каллас: инциденты с якобы нарушением границ ЕС являются провокацией РФ.

Инциденты с якобы нарушением Россией границ Европейского союза (ЕС) являются провокацией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы», — написала она.

По ее словам, Россия испытывает европейские границы и решимость Евросоюза. Дипломат предупредила, что Москва по ее мнению будет продолжать провокации до тех пор, пока Брюссель ей это позволяет.

Ранее Каллас заявила, что Россия "испытывает терпение Запада". Уточняется, что таким образом она прокомментировала сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

