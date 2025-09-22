"Можно поздравить, но нашим скрепным это еще та пощечина", - считает Гельман.

"Жду когда какой-нибудь Z-доносчик напишет заявление в прокуратуру на жюри за пропаганду ЛГБТ", - подчернул российский политтехнолог.

Напомним, победителем прошедшего в Москве конкурса стал вьетнамский певец Дик Фук. В соцсетях делятся мнениями: "Тут, кстати, откопали клип Дыка Фука с довольно недвусмысленными гей-сценами. Весьма красноречиво!", "Выглядит, как настоящий парень от сохи, суровый мужлан. Настоящий пример для подрастающего поколения, ролевая модель традиционных скреп!", "Представитель запрещенной организации победил на интервидении с песней как вьетнам победил Китай. А как влюблённо Шаман на него смотрел 😆😂!"

