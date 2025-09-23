В Москве завершился песенный конкурс "Интервидение-2025", который Кремль позиционировал как альтернативу "Евровидению" и платформу для "защиты традиционных ценностей". Однако главным сюрпризом для российских властей стало то, что победителем стал вьетнамский певец Нгуен Дик Фук, известный в своей стране как открытый гей и автор песен о любви между мужчинами, пишет " Информатор ".

Песня победителя московского "Интвервдения" оказалась еще более провокационной для организаторов: антикитайский гимн, написанный на основе древней вьетнамской легенды о богатыре, победившем китайское войско и спасшему страну от захватчиков. В соцсетях видео выступления Фука собрало тысячи комментариев, где пользователи откровенно выражают антикитайские лозунги и славят Вьетнам.

Символично, что конкурс, призванный утвердить некий «скрепные семейные ценности», выиграл артист, не скрывающий своего бойфренда. В сети есть фото этой ЛГБТ-пары. «Всегда вместе, всегда вместе до самого конца — счастливы и горды (happy and proud - слово "proud" это гордость и используется как лозунг на ЛГБТ-прайдах по всему миру - прим.)» - подписан пост певца с его бойфрендом.

Не обошлось без скандалов и во время фестиваля. Представительницу США — певицу VASSY, известную как ЛГБТ-активистку, — сняли с участия, как только организаторы узнали, что она планирует произнести речь в поддержку гей-сообщества.

«Интервидение» было в прошлом — с 1965 по 1968 и с 1977 по 1980 годы. После исключения России из «Евровидения» из-за войны в Украине Кремль решил возродить конкурс под новым названием, чтобы противопоставить его западным музыкальным площадкам.

Москва делала ставку на "Интервидение" как на демонстрацию "духовных скреп" и "единства вокруг традиционной семьи". Но результат – триумф ЛГБТ-артиста с песней, направленной против главного стратегического партнера РФ, Китая – стал ударом по имиджу Кремля.

Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в России еще в 2022 году. Согласно документу, новые правила запрещают какие-либо упоминания ЛГБТ в фильмах, книгах, рекламе, медиа и аудиовизуальных сервисах, продаваемых в России.

В Китае однополые отношения легализованы с 1997 года, а гомосексуальность перестала считаться психическим расстройством с 2001 года.

