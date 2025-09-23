Не успели клиенты Swedbank оправиться от новых ограничений по снятию наличных в банкоматах Латвии , как банк объявил новый побор - теперь уже с клиентов кредитных карт. На это жалуются пользователи соцсетей.

"Что это такое? Уже настоящий грабёж! Подумать только: стоило властям покуситься на долю в сверхприбылях работающих в Латвии банков, почти все из них зарубежные, так банки стали активно вводить новые поборы с обычных жителей, разгоняя инфляцию в стране. Это не провокация? Теперь взялись за клиентов кредитных карт, а это зачастую очень небогатые жители страны. Даже сосед пользуется лимитом кредитной карты чтобы закупить дрова на зиму, ведь они дорогие, и с суммы платит банку 24%, то есть, пятую часть, но банку похоже этого показалось мало. Пару лет назад ввели новую плату и за дебетные карты с пенсионеров, отменив скидку. Пенсионеры их похоже больше не интересуют, жадных и беспринципных шведских ростовщиков теперь волнуют только прибыли" - пишет Анна в соцсети Facebook.

"С 1 декабря 2025 года вступят в силу изменения в тарифах на кредитную карту с фиксированным платежом. Ежемесячная плата за кредитную карту составит 2,50 EUR (или 30 EUR в год - прим.). Возможность снимать наличные деньги в банкоматах Swedbank и SEB до 750 EUR в месяц – без комиссии. Свыше 750 EUR – 3% от суммы. Комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков и в других банках остаётся прежней – 2 EUR + 3% от суммы. Если Вы не согласны с изменениями, Вы можете отказаться от их принятия и бесплатно расторгнуть свой договор до 1 декабря 2025 года", - делятся клиенты Swedbank полученным сообщением от банка.

"Сдается мне, задача банков еще больше повысить цены, выкачать прибыли и вместе с этим разогнать инфляцию в Латвии. Ощущение, что все живут одним днем, а что будет завтра уже никого не волнует. У нас цены в магазинах и так выше чем в Германии, да и значительно выше чем в соседней Литве", - делится мыслями Янис.

"Охренели вконец. Они и так зарабатывают на ростовщическом проценте с кредитных карт, а ставки по потребительским кредитам у нас в разы выше чем во Франции, Германии, Австрии. Так теперь решили получать еще и с абонентской платы. А это, секундочку, дополнительные 30 евро с носа и без того небогатых жителей. Предупреждают за несколько месяцев, а если человек и так в долгах, как ему закрыть эту карту? Настоящая каббала - в развитом правовом государстве ЕС давно бы взялись за жесткую регуляцию этих банков", - считает Мария.

"Выжать денег и будь что будет, таков девиз всех временщиков", - написал Андрейс.

"Никогда не была клиентом Swedbank, но почти ежедневно получаю от них рассылки с предложениями на почту. Очень агрессивная рекламная политика", - считает Юлия.

