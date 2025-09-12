«Swedbank совсем обалдел!» Банк не хочет отдавать наличные со счета?

"У меня возникает ощущение, что банк всячески противится выдаче наличных. И делает все, чтобы лимиты были снижены. И все под видом заботы о безопасности клиентов. Так, некоторое время назад снизили лимиты "бесплатной" выдачи денег со счета, и теперь он составляет 750 евро. Хочешь снять больше? Плати проценту банку! А сегодня от Swedbank пришло сообщение, на которое у меня была одна реакция: банк совсем обалдел! А именно, что лимит выдачи наличных будет снижен до данных 750 евро - то есть, даже если хочешь снять больше и заплатить за это, банк не позволит - а если я против, то... просто могу отказаться от дебетной карты! И, о боги, бесплатно (какая щедрость!) закрыть (!!) карточку в ближайшее время. Речь, подчеркну, не о кредитной карте, а о дебетной, то есть, речь о моих собственных деньгах на дебетном счете" - пишет Андрейс в одном из сообществ в соцсети Facebook.

"С одной стороны, государство обязывает работодателя выплачивать зарплату работника на банковский счет. С другой, все идет к тому, что распоряжаться своими собственными деньгами ты не можешь - тебя ограничивают и пытаются взять доплату за любую операцию с наличными - хотя это полностью законно. Более того, с точки зрения безопасности человек просто обязан иметь наличные, в виду того, что полностью полагаться на карточные расчеты нельзя - бывает, что система падает", - рассуждает латвиец.

"И самое главное, что в конце банк сделал приписку. Что лимиты банкиры снизят, но, если я захочу, смогу их вернуть назад. Казалось бы, глупость, зачем ограничивать съем наличных, если пользователь может восстановить эти лимиты? Но банк не был бы банком, если не просчитывал такие моменты: по глобальной статистике, лишь менее 10% пользователей сделают это заблаговременно, остальные просто будут привыкать к новым реалиям. А банк получит возможность меньше денег завозить в банкоматы. Таким образом, латвийцев приучают больше пользоваться электронными расчетами. Естественно, прямо об этом никто не скажет, но зачем нужно снижать лимиты, если безопасность и так существует: есть пин-коды на картах, есть камеры на банкоматах, есть законы, запрещающие снимать деньги с чужой карты. В общем, уверен, банк ищет любые предлоги, чтобы сократить оборот наличных. И еще большой вопрос, разрешит ли банк одобрить вашу заявку на повышение лимиты выплаты наличных или просто откажет, естественно, под видом "соображений безопасности", - считает клиент банка.

Высказались в соцсетях и другие комментаторы, вот некоторые из мнений:

"Банк хочет показать, что это его деньги, а вы мешаете банку зарабатывать когда снимаете наличные. Иначе откуда такие сверхприбыли у работающих в Латвии банков? Человек должен иметь свободу тратить свои деньги, и держать их как наличными, так и на счету" - пишет Анна.

"Принципиально снимаю деньги со счета получая зарплату. На банковском счету держу только сумму для оплаты коммунальных счетов", - поделилась опытом Мария.

"Мне тоже пришло сообщение. Надоели с закручиванием гаек с наличными", - отметила Анта.

"А вы думали, что это ваши деньги? Все, что на вашем счету, управляется банком, и банк будет решать как вы можете их потратить" - полагает Виктор.

"Банк получает деньги с каждой транзакции. Это большая система - рука руку моет" - считает Янис.