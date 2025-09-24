"Бурил" вместо "курил", "шавуха" вместо "движухи", "грустняшка" вместо "трёх бонгов" и очень много тишины вместо слов: так российские рэперы пытаются избежать наказания за "пропаганду наркотиков" в своих треках.

1 сентября в России вступил в силу обновленный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино, искусстве и интернете, принятый ещё в 2024 году. Музыкальные лейблы предварительно попросили музыкантов проверить их произведения на упоминания наркотиков в текстах, названиях песен или альбомов. В итоге вступление закона в силу в последний момент перенесли на март 2026. Некоторые артисты не стали дожидаться марта и уже начали активно цензурировать свои треки: часто после того, как на них обращала внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Хоть и не всегда ясно, связана ли напрямую самоцензура артистов с доносами Мизулиной или же они просто готовятся к новому закону, результат очевиден: сейчас строчки рэперов, которые чаще артистов других жанров читают о наркотиках, становится всё труднее разобрать, а иногда самоцензура треков и вовсе доходит до абсурда.

Раньше преследованием артистов занимался Роскомнадзор, и случаи блокировки треков за пропаганду наркотиков были, скорее точечными: нередко в результате резонансных историй с авторами композиций и следующих за ними доносов Екатерины Мизулиной. Рэперы отделывались штрафами, извинениями и визитами к главе "Лиги безопасного интернета". Сейчас же практика наказаний за "пропаганду" должна стать повсеместной.

Под действия нового закона попадают "книги, фильмы и другие материалы, обнародованные после 1 августа 1990 года и содержащие информацию о способах производства, хранения или сбыта наркотиков, привлекательности, допустимости или преимуществах их незаконного применения". При этом под "пропаганду наркотиков" не подпадают произведения, где наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". Что именно законодатели имели в виду и как понять, являются ли неотъемлемой частью замысла, не уточняется. Такие материалы, впрочем, должны сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков. За её отсутствие предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей для физических лиц, до 30 для должностных и до 600 тысяч для юридических. После двукратного нарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

И хотя, как отмечает продюсер Сергей Бабич, доля релизов с упоминанием наркотиков составляет менее 1% от общего каталога библиотек российских музыкальных стримингов, заменить трек на новый, без упоминания веществ, довольно трудно: на замену одного трека может уйти до двух недель, а в случае с иностранными дистрибьюторами – до трех месяцев, в результате чего стриминги просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

Владелец и основатель независимого лейбла Effective Records Кирилл Лупинос также отмечает, что замена или перезапись треков – дорогостоящие процедуры, а иногда и вовсе технически невозможные: если трек старый, то у артистов или лейблов могли просто не сохраниться его исходники. Ещё одна проблема со старыми треками заключается в том, что перезаписать песню, вышедшую больше 10 лет назад, сохранив оригинальное звучание, невозможно, считает продюсер: "За это время у артиста меняются голос, состояние здоровья, настроение, творческая форма. Воссоздать прежнюю атмосферу и эмоции практически нереально", – отмечает он.

Перезаписать треки сможет лишь небольшая группа молодых артистов, но "старая школа" попросту не захочет удалять или изменять треки, считает Лупинос. В июле 2025 года появилась информация о том, что предприниматель Игорь Рыбаков планирует выкупить альбом рэпера и ветерана индустрии Гуфа "Город дорог" за 95 миллионов рублей с целью удалить его со всех площадок из-за "пропаганды разгульного образа жизни". По состоянию на конец месяца сделка между Рыбаковым и совладельцем "Монолит Рекордс" Антоном Прониным была подтверждена и находилась на финальном этапе, но 7 августа стало известно, что она расторгнута. Судя по словам Пронина, он был против удаления альбома со всех площадок. В тот же день в дело вступила Екатерина Мизулина: она написала в своем телеграм-канале, что "в половине треков содержится пропаганда наркотиков" и пообещала на днях обратиться в МВД для проверки. Спустя неделю стало известно, что три трека с альбома были заблокированы Роскомнадзором за "пропаганду запрещенных веществ".

Ещё до жалобы Мизулиной, 4 августа, Роскомнадзор заблокировал совместный трек Гуфа, Ноггано (он же Баста) и группы "АК-47" "Тем, кто с нами". 9 августа Гуф исполнил цензурированную часть трека на своем концерте, но уже 23 августа во время выступления он отказался исполнять и её: рэпер объяснил это "полученным предупреждением".

После блокировки трека "Тем, кто с нами", самоцензурой своих треков занялась и группа "АК-47". В треке "Але, это Пакистан?" были перезаписаны сразу несколько строчек. "Кто курил, спроси" превратилась в "Кто бурил, спроси", "Курьеры тоже курят немного дури (сленговое название каннабиса – РС)" стала звучать так: "Курьеры тоже тупят во время бури", а "килограмм движухи" превратился в "килограмм шавухи (шаурмы – РС)". На этом "АК-47" не остановились, оригинальная строчка в этой песне звучит так: "Ждали книжек почитать от друга дальнего, кусочка черного, квадратного или овального", – здесь речь идет про гашиш. В новой версии трека артисты опять решили выразить любовь к кулинарии: "Ждали книжек почитать от друга дальнего. Рецепта пирога квадратного или овального".

Другой трек группы "Ак-47", "Пландыши", раньше начинался со строчки "Я люблю драгс (drugs в переводе с английского означает "наркотики" – РС) сортов особо прущих", теперь же исполнители сделали трек более патриотичным: "Я люблю бакс, но рубль наш покруче". Самоцензуре подверглись и строчки, которые не подпадают под действие закона о пропаганде наркотиков в треках. Так, исполнители заменили строчку "Ты мой братик так-то, если не работаешь в милиции" в треке "У щет мен" на "Ты мой братик так-то, если не работаешь певицей".

При этом их совместный трек с Ноггано – одним из альтер-эго Василия Вакуленко, более известного как Баста – "No Pasaran", который полностью посвящен беспределу со стороны сотрудников полиции и их регулярном превышении должностных полномочий, не подвергся никакой цензуре, поэтому понять, какими принципами руководствовались артисты, довольно трудно.

Фронтмен группы, Витя "АК-47", прокомментировал перезапись своих треков так: "В непростое время живем. Что поделать, приходится делать вот такие забавные цензурированные версии альбомов. Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству и когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов". Он призвал подписчиков послушать новые версии, "поржать, что там как изменилось", зная, что было в оригинале.