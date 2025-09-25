В бурную свою молодость он «употреблял все, что попадалось».

Известный певец Шура откровенно рассказал Super на фестивале «Новый сезон» о причинах отсутствия у него детей. По его словам, ключевую роль сыграло перенесенное онкологическое заболевание и образ жизни в молодости. Артист признался, что мечтал стать отцом и гордится статусом крестного папы, но теперь живет одним днем и не строит долгосрочных планов.

Шура добавил, что даже после выздоровления не готов рисковать здоровьем будущего ребенка, учитывая годы, когда он «употреблял все, что попадалось». «Можно было бы уже и рожать, но я придерживаюсь мнения, что подвергать ребенка этому — нет. Я буду любить детей вокруг и с радостью отдавать им все, что у меня есть», — отметил музыкант.

Ранее Шура рассказал о тяжелом опыте с уколами для снижения веса. Артист уже давно борется с лишними килограммами, пять раз прибегал к операции по уменьшению желудка, однако вес все равно возвращался. Чтобы продолжить борьбу с лишним весом, Шура решил использовать инъекции, предназначенные для лечения диабета, но одна из них едва не закончилась для него трагедией.

В эфире шоу «Секрет на миллион» певец признался, что первую инъекцию сделал самостоятельно и неправильно рассчитал дозу препарата, введя весь содержимый в шприце объем — дозировка была рассчитана на месяц. В результате он почувствовал сильное недомогание, и скорая несколько дней дежурила у его подъезда.

Несмотря на этот опыт, Шура не отказался от лечения. Уже пять месяцев он продолжает делать уколы, но теперь строго контролирует дозировку, чтобы избежать повторения опасных последствий.

Шура́, или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Александр Владимирович Медведев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.