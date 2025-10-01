Baltijas balss logotype
Бусулис сообщил, что будет петь на русском

Lifenews
Дата публикации: 01.10.2025
press.lv
Изображение к статье: Бусулис сообщил, что будет петь на русском

Сольные концерты Интарса Бусулиса пройдут в Израиле. Любимый во многих странах артист побывает на Земле Обетованной с гастролями впервые. В беседе с израильским 9-м каналом певец поделился историей своего творческого пути.

-- Первый конкурс был Sony Jazz Stage, где я получил гран-при, и где почувствовал вкус этого азарта.

-- Какой конкурс был самым впечатляющим?

-- Это первый и "Новая волна". Когда это было? Кстати, 20 лет назад. Я помню, у меня не было времени на этот конкурс. Маэстро меня выбрал. Он сказал: ты будешь представлять Латвию. Я тогда по всяким джазовым фестивалям ездил. Приехал на репетицию и уехал на фестиваль, снова на репетицию и обратно на фестиваль джаза в Финляндию. И даже в день, когда надо было петь вторую песню, типа иностранный хит, у меня было частное выступление прямо рядом с залом, за "Балтик-Бич" отелем. Спел там и пошел на конкурс. Я на этой "Новой волне" даже не успел познакомиться со всеми участниками, потому что у меня не было времени. Но гран-при я получил (улыбается).

В какой-то момент вы попали в программу "Точь-в-точь", а туда берут только людей, которые потрясающе владеют голосом. Когда вы поняли, что можете петь разными голосами под разных людей?

Ну, во-первых, надо сказать, что на "Голосе" я познакомился с продюсерами, которые делают "Точь-в-точь". Я спросил, могу ли я участвовать в программе, потому что они мою кандидатуру даже не рассматривали. Иностранец, ну, мало ли что там. Мне это было очень интересно, мне такие вызовы нравятся.

Съемки начинались через месяц после "Голоса". И режиссер спрашивает:

-- А что с серьгами? Можно будет снять?

-- Вообще не вопрос.

-- А что с бородой? Побреем?

-- Вообще не проблема.

-- А что будет с буквой "р"?

-- Я сказал, ну дай какую-нибудь французскую песню мне спеть.

И все. Многие вообще не знают, что я немного грассирую. И мне дали спеть Джо Дассэна французскую песню. И все как-то пошло с этим "Точь-в-точь". Были хорошие очень выступления.

Потом были "Три аккорда".

-- Песни из "Трех аккордов" я пел потом на очень многих концертах. Сейчас песни на русском пою только на каких-то закрытых мероприятиях. В Латвии публично я песни на русском языке не исполняю.

-- В Израиле вас ждут зрители, которые знают вас по конкурсам, по всей вашей певческой карьере 20-летней. Что вы для них будете петь?

-- В основном я для израильской публики, конечно, буду петь на русском. Спою с удовольствием песни, которые давно не пел. Общаться тоже буду на русском, чтобы мы друг друга легче поняли. И на латышском языке песни тоже спою обязательно.

Самое главное же вообще, что внутри творится у человека. Так что, я могу петь на каких угодно языках, но пою я всегда сердцем.

#русский язык #интарс бусулис
  • EB
    Emigrants Berzins
    2-го октября

    Ай-яй-яй! Будет петь на языке страны-агрессора? Обожемой, что скажет Шланга по этому поводу?

    44
    1
  • З
    Злой
    1-го октября

    Конечно, эти учителя займутся частной практикой, недостатка детей у них не будет, а вот налоги не пойдут в бюджет.

    21
    9
  • З
    Злой
    1-го октября

    Почему СМИ не пишут, что учителя из-за языковых проверок увольняются, даже из одной рижской знаменитой гимназии прилично учителей подали заявление об уходе, узнав что скоро будет проверка?

    29
    7
  • А
    Алекс
    Злой
    2-го октября

    Если СМИ напишут,тебе полегчает?Жизнь наладится?

    1
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    1-го октября

    Ну что тут сказать... Крассава

    26
    8
  • Л
    Латтоптун
    1-го октября

    Ну вот, не долго патриота из себя изображал. Маски сброшены. Пришло время " переобуваться" . Голося на латышском, зарабатывать не получилось?

    104
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Латтоптун
    2-го октября

    В тви как-то наткнулся на междусрач укров. Мовнюка и нормала. Мовнюк яро топил за щирую мову в обязаловку, другой же укр ему-"нафуй мне твоя мова? что бы что? получать зарплату в размере 400 баксов и читать в оригинале бессмертные шедевры (там он назвал какую-то селючью дуру, фамилию не помню, но никогда о ней не слышал и ничего не читал)?"

    5
    3
