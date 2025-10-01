Плотина Трёх ущелий в Китае, крупнейший гидроэнергетический проект в мире, с момента строительства почти 18 лет назад сменила ось вращения Земли на два сантиметра (около 0,75 дюйма), что слегка укоротило продолжительность суток, сообщают специалисты NASA.

Express cообщает, что строительство плотины началось в 1994 году и было завершено в 2006 году. Образовавшееся водохранилище объёмом около 10 триллионов галлонов воды ежедневно производит около 0,54 ТВт·ч электроэнергии, что достаточно для питания 5,4 миллионов домов в течение месяца.

Массивный объём воды, удерживаемый плотиной, добавляет вес земной коре, перераспределяет массу внутри планеты и влияет на момент инерции. Учёные NASA подтвердили, что это вызвало сдвиг оси вращения Земли, замедляя её вращение и делая сутки чуть короче.

Для сравнения, естественные катастрофы, такие как цунами в Индийском океане 2004 года, также сдвигали ось Земли и укоротили сутки на несколько микросекунд. Этот эффект показывает, насколько человеческая деятельность может влиять на вращение планеты, сопоставимо с природными катастрофами.

Плотина Трёх ущелий является инженерным чудом современности, генерирует электричество, снижает зависимость Китая от ископаемого топлива и играет ключевую роль в контроле наводнений.

Однако строительство привело к переселению 1,2 миллиона человек и затоплению территории длиной около 370 миль, что уничтожило экосистемы, формировавшиеся веками, и радикально изменило ландшафт.

Исследования, включая публикацию 2010 года в Geophysical Research Letters, показывают, что мегапроекты подобного масштаба могут существенно влиять на баланс Земли. Эксперты призывают тщательно учитывать экологические и геофизические последствия перед реализацией подобных проектов.