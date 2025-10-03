Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Привычный напиток назвали защитником от рака печени 0 146

Lifenews
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Привычный напиток назвали защитником от рака печени
ФОТО: Unsplash

Nutrients: регулярное употребление качественного чая связано со снижением риска рака печени.

Международная группа исследователей из Китая и США выяснила, что регулярное употребление чая связано со снижением риска рака печени. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале Nutrients. В нем приняли участие более 2 тысяч пациентов с диагностированным раком печени и почти 8 тысяч человек без заболевания.

Ученые сравнили привычки участников, включая потребление чая, наличие вируса гепатита B и C, курение, употребление алкоголя и качество питьевой воды. Оказалось, что люди, которые на момент исследования продолжали пить чай, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с непьющими. При этом у тех, кто бросил пить чай, риск, напротив, оказался выше среднего.

Эффект проявлялся независимо от других факторов риска: у носителей вируса гепатита B и без него, у курильщиков и у тех, кто употреблял алкоголь. Особенно заметным защитное действие чая было у пьющих алкоголь: напиток снижал вероятность рака печени почти наполовину. Авторы считают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть ключевую роль в этих процессах.

Исследователи подчеркивают: чай не может заменить проверенные меры профилактики — вакцинацию от гепатита B, отказ от алкоголя и употребления сырой воды. Однако его регулярное потребление может стать дополнительным и доступным способом снизить риск заболевания, особенно для людей из групп повышенного риска.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Названа скрытая причина утренней усталости
Изображение к статье: Названа скрытая причина утренней усталости
67-летняя Мишель Пфайффер наслаждается новой ролью - бабушки
Изображение к статье: Она считает, что сделала в кино все, что могла. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыта уникальная польза брака для здоровья
Раскрыта уникальная польза брака для здоровья 114
Изображение к статье: В плане уличного освещения КНДР еще есть, над чем работать. Иконка видео
В стране Кимов уважают доллары и запрещают шорты 118
Изображение к статье: Звезды и питомцы: какой зверек подойдёт именно тебе
Звезды и питомцы: какой зверек подойдёт именно тебе 171
Изображение к статье: Популярный певец обожает скорость. Иконка видео
Авто Филиппа Киркорова стоит полмиллиона евро и регулярно привозит штрафы 199

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео