71-летний Юрий Лоза выступил с громкими разоблачениями 1 328

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молодой Юрочка зажигал в ансамбле "Интеграл".

Молодой Юрочка зажигал в ансамбле "Интеграл".

Владельцы музыкальных радиостанций, а также редакторы и авторы телепередач не интересуются мнением музыкантов.

Известный советский и российский певец Юрий Лоза заявил, что телевидение захватили «зализанные с ног до головы небожители», которые контролируют эфир.

«На основных каналах телевидения не так уж много музыкального вещания, поэтому те, от кого зависит появление артистов на экране, это зализанные с ног до головы небожители, которые и ведут себя соответствующе. Скажем, редактор любого, даже самого унылого музыкального действа, смотрит на артистов исключительно сверху вниз», — написал Лоза в своём Telegram-канале.

По словам Лозы, владельцы музыкальных радиостанций, а также редакторы и авторы телепередач не интересуются мнением музыкантов, а те не могут выбирать себе репертуар – ни на телевидении, ни на радио.

«Поймите, система функционирует по своим законам, и повлиять на неё артисты не в состоянии! Вариантов действия у них не много: они могут либо прогнуться, либо отойти в сторону. Я выбрал второе», — заявил певец.

В августе 2021 года Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за то, что в программе «Голос» прозвучала его песня «Плот». Сумму ущерба автор оценил в пять миллионов рублей.

В ноябре того же года Московский городской суд взыскал с ответчика один миллион рублей.

Юрий Эдуардович Лоза (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    4-го октября

    Самая известная его песня- Пивная.

    6
    3

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 22
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
