Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Плесните колдовства.

Плесните колдовства.

Заокеанские путешественники задают моду в барах Парижа.

Издание Le Figaro попросило сотрудников парижского общепита рассказать о причудах туристов, а именно о самых необычных напитках, которые заказывали иностранцы.

Бармен по имени Люсьен был шокирован, когда однажды группа американцев заказала у него бутылку розового вина и попросила подать к нему сироп гренадин. Оказалось, что именно такое сочетание стало модным в Нью-Йорке.

Испанские туристы попросили у него «калимочо»: смесь красного вина и колы, которая популярна в Испании.

На фоне этого просьба других американских туристов подать лед к красному вину хоть и удивила Люсьена, но уже не шокировала.

Другой парижский миксолог (так теперь модно называть барменов) рассказал, что странные запросы действительно чаще всего поступают от американцев: они просят добавить кубики льда в и без того холодное пиво; смешать коньяк с тоником; шампанское с водкой или белое вино с шампанским.

Но это еще не самое странное!

В Сан-Франциско, к примеру, вам предложат коктейль "Порочный сон", основа которого - белый вермут и белые грибы. Не пугайтесь: грибы в напитках - эо куда вкуснее, чем можно подумать. Но если вы не готовы к подобному смелому эксперименту, имейте в виду: как украшение коктейля они тоже смотрятся неплохо.

"Кровавую Мэри" знают и любят все: она прекрасна на вкус и к тому же избавляет от похмелья. Однако, по крайней мере, при ее приготовлении ни одно живое сущесто не страдало (помидоры не в счет). Однако если вам доведется попасть в заведение "Талантливый мистер Фокс", что в лондонском районе Сохо, будьте внимательны, заказывая классическую "Кровавую Мэри"! Здесь в число ингредиентов этого коклейля входит так называемый "черный пудинг" (для тех, кто не знает, - английский вариант кровяной колбасы), томатный сок со специями, гидрозоль, водка и... свиная кровь. Напиток обладает сильным металлическим привкусом (что ожидаемо) и заметным послевкусием свинины. Кроме того, пробовавшие его утверждают, что кровь придает ему очень интенсивный и своеобразный аромат.

#алкоголь
