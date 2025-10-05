Baltijas balss logotype
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало.

Яблочко от ябони недалеко упало.

Простой и изысканный образ модели пришелся по нраву ее поклонникам.

Дочь двух легендарных актеров Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева побывала на Неделе моды в Париже. Снимками 21-летней модели с красной дорожки опубликовала в личном блоге ее именитая мама.

Наследница звезд мирового кино предстала с новой прической — Кассель постригла челку. Она собрала волосы назад и сделала сдержанный макияж. Дева надела топ, обнаживший ее плоский живот, кофту поверх и джинсы.

Простой и изысканный образ модели пришелся по нраву ее поклонникам. Многие даже сравнили Кассель с Одри Хепберн, актрисой, иконой моды и символом изящества. «Одри Кассель», «Красавица! Прекрасная прическа», «Замечательная Дева», «Милая и очень элегантная!» — оценили пользователи Сети.

Дева — не единственная дочь Моники и Венсана. Также у звездной пары есть младшая наследница Леони, которая пока что менее популярна, чем старшая сестра. Кроме того, Кассель является отцом еще одной дочери от бывшей пассии Тины Кунаки. А от нынешней избранницы Нары Баптисты у звезды «Братства волка» есть сын Каэтано.

Актриса призналась, что у них с Девой не случается противоречий, потому что она очень понимающе относится желаниям и потребностям своих детей.

"Я ласковая мать и стараюсь принимать все стороны Девы. Она очень самостоятельная и свободная. С 13 лет сама летает на самолетах и говорит на пяти языках. Вы видели ее взгляд? Она ничего не боится", - рассказала Моника о характере Девы.

#моника беллуччи
Оставить комментарий

