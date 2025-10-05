Baltijas balss logotype
Денег хватит? Пенсионерам посоветовали есть скумбрию ради ясности ума

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Денег хватит? Пенсионерам посоветовали есть скумбрию ради ясности ума
ФОТО: Unsplash

Нутрициолог: чтобы избежать рассеянности, пенсионерам и всем желающим осенью надо есть скумбрию!

Чтобы избавиться от рассеянности и усталости осенью, надо включить в рацион несколько доступных продуктов, посоветовала нутрициолог, терапевт Елена Мановска.

«Чтобы сохранить ясность ума и хорошую память осенью, важно обеспечить мозг омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами», — объяснила Мановска. Она рекомендовала чаще добавлять в меню богатую омега-3 жирную морскую рыбу — лосось, скумбрию или сардины. Не менее полезны, по словам врача, грецкие орехи, миндаль и семена льна: в них много магния и витамина E, защищающих клетки мозга от окислительного стресса.

Также Мановска порекомендовала россиянам чаще есть шпинат, рукколу и другие листовые овощи, которые помогут обеспечить организм фолиевой кислотой и витаминами группы B. В качестве источника флавоноидов — антиоксидантов, улучшающих кровоток и когнитивные функции, — подойдут черника, голубика и клюква.

Наконец она посоветовала дополнить осенний рацион небольшим количеством темного шоколада с высоким содержанием какао. Вещества, содержащиеся в этом лакомстве, мягко стимулируют нервную систему и помогают сосредоточиться.

#здоровое питание
Оставить комментарий

Видео