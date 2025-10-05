В Латгалии, в Шкельтовской волости Краславского района находится самый знаменитый и загадочный водоём Латвии – озеро Черток или Чёртово озеро. Лилии и кувшинки здесь не растут, рыбы почти нет, а люди и животные предпочитают держаться от этого места подальше. Часто туда приезжают колдуны и те, кто делают редкие ритуалы - в их числе местными грибниками замечен человек, похожий на Илона Маска.

"На днях ходили за мухоморами в лес. Не удивляйтесь, их скупает местная компания, которая после сушит и продает мухоморы в страны Запада и США. А сейчас как раз период роста мухоморов. В Латгалии безработица и народ ведет охоту на грибы. Которые можно сдать, заработать, купить дрова на зиму. За мухоморы здесь хорошо платят. На латгальских мухоморах "сидят" многие люди на Западе. Есть не только мухоморы, но и другие грибы, но я о них рассказывать не буду", - начал свой рассказ в сообществе в соцсети Facebook Вилис, житель аглонского края.

"Так вот, в районе "Чертока" ("Чертово озеро" в Краславском крае, где согласно латгальским народным легендам нет дна, а образовано оно было при падении метеорита или взрыва атомной бомбы тысячи лет назад - прим.) мы увидели скопление черных джипов. Знаете, на таких американские спецслужбы в фильмах ездят. ФБР, ЦРУ. Когда мы встретили своих хорошо знакомых коллег грибников, они сказали, что их выгнала "охрана", люди в черном. А другие люди, тоже в черном, но в капюшонах, проводили подготовку к какому-то ритуалу. И среди них заметили Илона Маска. Более того, когда коллеги хотели сделать фотографию на телефон, но все снимки оказались "засвечены". Это должно быть спецоборудование, которое защищает Илона Маска от съемок случайными прохожими. Более того, оттуда пришлось бежать редкими тропами, так как, за нами погнались пара человек из джипа", - рассказал Вилис.

"В Латгалии периодически ходят слухи, что его видят то там, то там. Мол, есть какой-то портал, через который он проникает. И порой неясно, это он или его двойник? Или похожий на него человек? Но, вряд ли у любого человека из местных будет охрана. Говорят, что будто бы Илон Маск здесь живет по несколько недель, изучает местность, есть какие-то магические артефакты, которые помогают в развитии робототехники и в предвидении развития определенных технологий", - подчеркнул латгальский грибник.

"Здесь проживает не только он, но и другие представители западных "элитариев". Мы с ними не пересекаемся, живем в параллельных Вселенных. У них своя жизнь, за заборами и под охраной, у нас - своя. Мы простые работяги, грибники", - отметил Вилис.

"Тут живут и множество колдунов. Которых навещают непростые люди. И из местных "элитариев", и из Западных. С нами колдуны информацией не делятся, это закрытая группа. У них свои договоренности о конфиденциальности таких встреч. Но многое знаем по слухам. Везде есть глаза, уши, люди делятся, удивляются", - рассказал грибник.

Напомним, в Латгалии, в Шкельтовской волости Краславского района находится самый знаменитый и загадочный водоём Латвии – озеро Черток или Чёртово озеро. Лилии и кувшинки здесь не растут, рыбы почти нет, а люди и животные предпочитают держаться от этого места подальше.

Маленькое, глубокое озерцо почти правильной круглой формы с поразительно прозрачной водой расположено в удивительно красивом месте посреди соснового леса.

Таинственность и мистика окутывает Черток с давних времен. Поговаривают, что в его бездонных водах нашло свою погибель множество людей, что тела большинства из них не найдены. Легенд и всяческих страшилок вокруг этого «заколдованного» места не счесть. Местные жители не любят сюда ходить. Они утверждают, что у озера нет дна, и утопленников оно не отдаёт. Существует версия, что Черток связан под землей с Аглонским озером, поэтому утопленники исчезают в этих глубинных протоках. Переплыть Черток якобы невозможно без риска для жизни, хотя от берега до берега несколько десятков метров, но со дна бьет некий энергетический луч, который способен помутить разум. Даже если человек долгое время находится на берегу, его охватывает необъяснимый ужас.

Славится это озеро необычным цветом воды, которая без всяких видимых причин меняет окраску от голубого до зеленого и бирюзового, а иногда Черток становится почти чёрным. На небе порой ни облачка, водорослей нет, отчего цвет меняется? Неудивительно, что местные жители называют озерко просто Чёртов глаз.

Исследователи пришли к выводу, что озеро Черток – однозначно аномальная зона, пребывание в которой не всегда положительно сказывается на психике человека. Самый сильный и опасный выход энергии приходится как раз на середину озера, и если человек с не очень устойчивой психикой задумает махнуть вплавь на другой берег, то у него могут быть проблемы.

Читайте: Илон Маск все-таки жил в Латвии? Обнаружена редкая фотография