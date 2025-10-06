В один из последних дней Недели моды в Париже снова слишком жарко. Настолько, что 52-летняя актриса Хайди Клум позаимствовала идею у Бьянки Цензори и появилась на показе Vetemens в «голом» платье.

Для яркого выхода в свет супермодель, блиставшая на лучших подиумах мира в 2000-х и 2010-х, выбрала прозрачное платье с тонким кружевом и рукавами-перчатками. Завершила знаменитость свой образ отсутствием нижнего белья. В основном грудь прикрывали ее длинные блондинистые волосы. Но на них особо рассчитывать не стоило: при малейшем дуновении ветра или при ходьбе гостям и прессе открывался поистине запоминающийся вид.

В образ также входило длинное клетчатое пальто с накладными плечами, которое, правда, большую часть времени отсутствовало на актрисе. Для добавления эпатажа также были добавлены серебряные грилзы на всю полость рта и солнцезащитные очки. Обувь подобрали менее экстравагантную: классические светлые туфли-лодочки на шпильке.

Ранее Клум приняла участие в Неделе моды и в качестве модели. Она дефилировала на шоу косметического бренда L'Oreal Paris наравне с Кендалл Дженнер, Карой Делевинь и Евой Лонгорией.

На мероприятие она пришла не одна, а вместе с братом-близнецом ее мужа Биллом Каулитцем и со своей старшей дочерью Лени. С последней она, к слову, с 2022 года снимается вместе для бренда нижнего белья, за что так же получила массу негодований. Многие обвиняют ее в том, что она позволила 19-летней дочери появиться в таком виде на огромную аудиторию, а некоторые даже просто сочли неэтичным подобные совместные съемки матери и дочери.