Врач предупредил об опасности покупки продуктов на голодный желудок 0 162

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредил об опасности покупки продуктов на голодный желудок
ФОТО: Youtube

Голодный человек выберет в магазине вредные для сердца продукты.

Кардиолог Хосе Абельян призвал не покупать продукты в магазине на голодный желудок, поскольку это опасно для сердца. Его слова передает издание Deia.

Абельян назвал питание основой здоровья сердца. Если человек отправится в магазин на голодный желудок, то он с большой долей вероятности выберет ультраобработанные продукты, а также еду с большим количеством трансжиров, сахара и соли, которые вредны для этого органа, предупредил врач.

Чтобы этого не произошло, по словам специалиста, необходимо планировать меню на неделю вперед. Упор нужно делать на фрукты, овощи, бобовые, рыбу и оливковое масло. В заключение Абельян подчеркнул, что сбалансированная средиземноморская диета защищает сосуды и снижает уровень холестерина в крови.

Читайте нас также:
#здоровое питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
