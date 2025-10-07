Baltijas balss logotype
Памела Андерсон в 58 лет предстала копией Гурченко

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Две богини своих народов.

Две богини своих народов.

"Вот сучка крашена!" — пишут русские комментаторы.

Кардинально сменив имидж, Памела Андерсон вызвала настоящий фурор среди русских поклонников: в сети 58-летнюю актрису начали сравнивать с покойной советской артисткой Людмилой Гурченко. Ещё громче об этом заговорили после сегодняшнего показа Mugler в рамках Недели моды в Париже, куда Памела пришла в наряде будто из гардероба Гурченко.

На фото с шоу, которыми Андерсон поделилась в инстаграме, она позирует в чёрном обтягивающем платье с накладными плечами и высоким воротником. Теперь уже рыжие и короткие волосы актриса уложила в объёмную причёску с небрежными локонами.

"Людмила Гурченко?", "Одно лицо с Гурченко, как я раньше не замечала?", "Вот сучка крашена!" — пишут русские комментаторы. Новый стиль Памелы действительно напоминает знаковый образ Гурченко: рыжие волосы, кудри и драматичные наряды. Единственная разница в макияже — если советская актриса предпочитала яркий макияж, то Андерсон давно отказалась от него, появляясь даже с минимумом косметики только по особым случаям.

Напомним, в 2023 году Памела Андерсон произвела фурор на Неделе моды в Париже, появившись на нескольких показах без макияжа. На этот шаг отреагировали по-разному: часть поклонников оценили её выбор и естественный образ, в то время как другие обвинили в лукавстве и посчитали, что с макияжем она выглядела лучше. По признанию самой Памелы, она просто устала от искусственности и хотела "быть собой".

В последнее время Памела ведёт "сельский" образ жизни в Канаде, но продолжает сниматься в кино. Недавно она сыграла в продолжении франшизы "Голый пистолет" и сейчас, по слухам, тайно встречается со своим коллегой Лиамом Нисоном.

#памела андерсон
