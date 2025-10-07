Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рианна в 37 лет красуется после третьих родов 0 90

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

"Мое тело прошло невероятный период", - призналась звезда.

Рианна в третий раз стала мамой — у певицы и ее бойфренда A$AP Rocky родилась долгожданная дочка. Сейчас многодетные родители любую свободную минутку проводят с дочкой, однако накануне Рианна и A$AP Rocky все-таки смогли провести время вдвоем. 3 октября рэпер праздновал день рождения — в этом году ему исполнилось 37 лет. Папарацци удалось сделать несколько кадров возлюбленных. Несмотря на прохладную погоду, звезды ехали на праздничный ужин на кабриолете. РиРи была в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке, а A$AP Rocky в бежевом плаще. Выглядят как самые счастливые люди на Земле!

1723x1148_0xzF6owrhk_5825742979601941791.jpg

Рианна является одной из самых скрытных звезд. Она редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так было и со всеми беременностями. Слухи о том, что певица скоро станет мамой в третий раз, появились еще в конце 2024 года, однако сама звезда никак не комментировала эти догадки.

О своей беременности Рианна сообщила в мае 2025 года на главном модном мероприятии — Met Gala. За несколько часов до церемонии фотограф опубликовал снимок певицы на улице Нью-Йорка: под дождем, с зонтом в руке и в стильном нежно-голубом костюме, который отчетливо демонстрировал ее округлившийся живот. Затем, уже на самой красной дорожке Met Gala, Рианна, одетая в аутфит от Marc Jacobs, и A$AP Rocky, который в тот год был сопредседателем бала, сделали официальное заявление. Рэпер, сияя от счастья, говорил репортерам: «Это потрясающее чувство… Пришло время просто показать людям наше счастье». Для Рианны это стало продолжением традиции — объявлять о своих беременностях на грандиозных мероприятиях, как это было в 2023 году с легендарным выступлением на Супербоуле.

В течение всей беременности Рианна оставалась верна своему уникальному подходу к стилю, наглядно демонстрируя, что беременность — не повод отказываться от моды и экспериментов. Она неоднократно заявляла, что никогда не станет покупать одежду в специальных отделах для будущих мам, потому что процесс составления образов доставляет ей слишком много удовольствия.

«Мое тело прошло невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным», — говорила она.

Данный принцип был воплощен в жизнь в ее многочисленных публичных выходах: от полупрозрачного наряда от Chanel на премьере «Смурфиков» в Бельгии до роскошного шоколадно-коричневого платья от Saint Laurent на премьере в Лос-Анджелесе, где ее сыновья, RZA и Riot, бегали в костюмах Dior, сшитых на заказ Джонатаном Андерсоном.

Что касается пола будущего ребенка, пара некоторое время хранила интригу. На той же премьере «Смурфиков» Рианна, держа в руках игрушку-смурфика отвечала на вопросы: «Давайте посмотрим, будет ли это Смурфетта!» — намекая, что они с Рокки не узнавали пол ребенка заранее. Однако сам рэпер очень хотел дочь. В интервью ELLE он признавался: «Я молюсь, чтобы это была девочка. Я действительно этого хочу… Эта беременность так отличается от двух предыдущих. Я надеюсь, что это маленькая девочка. Она мне нужна». Он же первым намекнул, что имя ребенка, как и у всех членов их семьи, будет начинаться на букву R — традиция, которая, по словам Рианны, была единственным, в чем они с Рокки никогда не спорили.

Читайте нас также:
#рианна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
76-летняя Пугачева выказывает признаки деменции, уверена психолог
Изображение к статье: Примадонна умеет удивлять публику. Иконка видео
Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
Изображение к статье: Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: Популярные напитки оказались причиной болезни печени
Популярные напитки оказались причиной болезни печени 1 203
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Шах и мат, Магнус Карлсен - 26-летняя красотка покорила чемпиона мира 141
Изображение к статье: Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения
Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения 124
Изображение к статье: Павел Дуров искупался в запрещенном месте
Павел Дуров искупался в запрещенном месте 187

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 13
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 28
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео