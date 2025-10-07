Рианна в третий раз стала мамой — у певицы и ее бойфренда A$AP Rocky родилась долгожданная дочка. Сейчас многодетные родители любую свободную минутку проводят с дочкой, однако накануне Рианна и A$AP Rocky все-таки смогли провести время вдвоем. 3 октября рэпер праздновал день рождения — в этом году ему исполнилось 37 лет. Папарацци удалось сделать несколько кадров возлюбленных. Несмотря на прохладную погоду, звезды ехали на праздничный ужин на кабриолете. РиРи была в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке, а A$AP Rocky в бежевом плаще. Выглядят как самые счастливые люди на Земле!

Рианна является одной из самых скрытных звезд. Она редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так было и со всеми беременностями. Слухи о том, что певица скоро станет мамой в третий раз, появились еще в конце 2024 года, однако сама звезда никак не комментировала эти догадки.

О своей беременности Рианна сообщила в мае 2025 года на главном модном мероприятии — Met Gala. За несколько часов до церемонии фотограф опубликовал снимок певицы на улице Нью-Йорка: под дождем, с зонтом в руке и в стильном нежно-голубом костюме, который отчетливо демонстрировал ее округлившийся живот. Затем, уже на самой красной дорожке Met Gala, Рианна, одетая в аутфит от Marc Jacobs, и A$AP Rocky, который в тот год был сопредседателем бала, сделали официальное заявление. Рэпер, сияя от счастья, говорил репортерам: «Это потрясающее чувство… Пришло время просто показать людям наше счастье». Для Рианны это стало продолжением традиции — объявлять о своих беременностях на грандиозных мероприятиях, как это было в 2023 году с легендарным выступлением на Супербоуле.

В течение всей беременности Рианна оставалась верна своему уникальному подходу к стилю, наглядно демонстрируя, что беременность — не повод отказываться от моды и экспериментов. Она неоднократно заявляла, что никогда не станет покупать одежду в специальных отделах для будущих мам, потому что процесс составления образов доставляет ей слишком много удовольствия.

«Мое тело прошло невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным», — говорила она.

Данный принцип был воплощен в жизнь в ее многочисленных публичных выходах: от полупрозрачного наряда от Chanel на премьере «Смурфиков» в Бельгии до роскошного шоколадно-коричневого платья от Saint Laurent на премьере в Лос-Анджелесе, где ее сыновья, RZA и Riot, бегали в костюмах Dior, сшитых на заказ Джонатаном Андерсоном.

Что касается пола будущего ребенка, пара некоторое время хранила интригу. На той же премьере «Смурфиков» Рианна, держа в руках игрушку-смурфика отвечала на вопросы: «Давайте посмотрим, будет ли это Смурфетта!» — намекая, что они с Рокки не узнавали пол ребенка заранее. Однако сам рэпер очень хотел дочь. В интервью ELLE он признавался: «Я молюсь, чтобы это была девочка. Я действительно этого хочу… Эта беременность так отличается от двух предыдущих. Я надеюсь, что это маленькая девочка. Она мне нужна». Он же первым намекнул, что имя ребенка, как и у всех членов их семьи, будет начинаться на букву R — традиция, которая, по словам Рианны, была единственным, в чем они с Рокки никогда не спорили.