Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Латвияйская певица Лиене Грейфане недавно отметила в США круглый юбилей, но в этот прекрасный момент её сердце было полно грусти, пишет Santa.lv со ссылкой на Privātā Dzīve.

Певица и мама троих сыновей Лиене Грейфане сейчас живёт в США, в Нэшвилле, штат Теннесси, и 5 октября отпраздновала своё 40-летие. Лиене живёт с американским мужем Майком Пенсом и двухлетним сыном Лео от предыдущего брака. Хотя в разговоре с журналом Privātā Dzīve Лиене призналась, что в Америке у неё всё хорошо и муж очень старается её порадовать, она не скрывает — в день праздника на сердце было тоскливо, потому что рядом не было самых близких людей.

Последние два года Лиене отмечала день рождения вместе со старшим сыном Себастианом — они родились в один день.

"В этом году сыну уже 20 лет. Я очень люблю своих детей, и возможность праздновать с ними делает меня счастливой. В этом году получилось отметить только с младшим сыном Лео, потому что у Себастиана свои планы с друзьями, а Кристофер, к сожалению, живёт в Латвии", — рассказала Грейфане.

Кристофер — средний ребёнок Лиене, сын от брака с бывшим мужем Игорем Грейфаном, которому в августе исполнилось 11 лет. После более чем десяти лет совместной жизни брак Лиене и Игоря был расторгнут в прошлом году. Она с младшим сыном переехала жить в США, а Игорь с Кристофером остался в Латвии. Поэтому обнять своего сына, если всё сложится, она сможет только на Рождество, когда у школьников каникулы и он, возможно, прилетит в Америку. "Больше всего мне не хватает моего сына. Очень жду встречи с ним. Если Бог даст", — сказала Лиене.

Santa.lv

