Новым Джеймсом Бондом станет 28-летний сердцеед из Австралии 0 141

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Джейкоб готовится к роли Агента-007.

Джейкоб готовится к роли Агента-007.

Красавчик претендует на культовую роль, которая принесет ему миллионы.

Кинокомпания Amazon MGM Studios, снимающая новый фильм о Джеймсе Бонде, хочет, чтобы эту роль получил 28-летний австралийский актер Джейкоб Элорди. Об этом пишет портал о кино World Of Reel со ссылкой на источники.

Amazon MGM Studios получила креативный контроль над франшизой о Джеймсе Бонде от компании Eon Productions в феврале 2025 года. Режиссером нового фильма выбран Дени Вильнёв. Хотя кастинг на роль Бонда пока официально не начался, СМИ постоянно делают предположения о том, кто может сыграть его в новом фильме. Ранее издание Deadline писало, что Дени Вильнёв хочет выбрать исполнителя главной роли среди не слишком известных британских актеров, чтобы было какое-то «свежее лицо». При этом, как пишет World Of Reel, Вильнёв не высказывался против выбора Элорди на эту роль. Кастинг для нового фильма пройдет в следующем году.

Первое появление Элорди в голливудском кинематографе состоялось в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Он участвовал в массовке. Затем Джейкоб Элорди сыграл в сериале «Эйфория», фильмах «Присцилла» и «Солтберн». Он также исполняет одну из главных ролей в фильме «Франкенштейн», премьера которого состоялась в августе; картина выйдет в ограниченный кинопрокат в октябре и на Netflix в ноябре.

Jacob_Elordi-66121_(cropped).jpg

Джейкоб ведет бурную личную жизнь: с 2017 по осень 2018 года находился в отношениях с актрисой Джоуи Кинг, с которой снимался в фильме «Будка поцелуев». После расставания встречался с актрисой Зендеей, его партнёршей в сериале «Эйфория». Слухи об их отношениях циркулировали долго, однако подтвердились они, когда папарацци заметили целующихся Джейкоба и Зендею в Нью-Йорке. Их отношения продлились недолго. С августа 2020 по ноябрь 2021 года находился в отношениях с моделью Кайей Гербер. С мая 2022 года встречается с блогером и моделью Оливией Джейд, дочерью актрисы Лори Локлин.

