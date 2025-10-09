Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл отказывается остепениться. Едва успеет пожить тихо, как следует очередной громкий скандал. На этот раз она умудрились покошмарить британскую монархию тремя короткими видео из Парижа. Параллели со смертью принцессы Дианы лишь подлили масла в огонь.

Пока ее муж пытается помириться со своим отцом - королем Карлом III и братом, принцем Уильямом, Меган продолжает зажигать и куролесить. Причем не где-то на частных вечеринках вдали от публики, а в самом сердце французской столицы.

На Неделе высокой моды в Париже она оказалась в центре всеобщего внимания: остановилась в эксклюзивном отеле Plaza Athenee, ужинала в престижном ресторане Sugaar, где только бутылка Ribera del Duero урожая 2001 года обошлась ей в 1000 евро.

На дефиле моделей герцогиня сидела на почетном месте, одетая в наряды от Balenciaga с ног до головы: белая шелковая рубашка на пуговицах, брюки в тон и эффектный белый плащ. А главное - вся в бриллиантах из ювелирной коллекции своей свекрови, покойной принцессы Дианы, которую она никогда не знала. Но этой незримой связи с леди Ди ей показалось мало.

Во многом Диана и Меган похожи. Папарацци стали главными спутниками жизни обеих. Скандалы были неотъемлемой частью жизни Дианы. Теперь эстафету подхватила Меган. Во время поездки в Париж она записала два коротких видеоролика, которые выложила в соцсети. Первым стал клип, призванный разжечь аппетит поклонников. Загадочный тизер пары шикарных черных туфель, цокающих по глянцевому полу под мелодию галльского трека Viens On Essaie и слова «Давай попробуем».

Затем появилось новое видео, всего несколько секунд в котором произвели эффект разорвавшейся бомбы. Меган сидит на заднем сиденье автомобиля, мчащегося ночью по берегу Сены. Видно мост Александра III, а затем автомобиль продолжает движение к мосту Альма. По сути, повторяется последняя поездка Дианы в роковую ночь 31 августа 1997-го года, когда черный "Мерседес", в котором она находилась, на полной скорости влетел в опорный столб туннеля на берегу Сены. «Королева сердец», так тогда в народе звали Диану, была доставлена в больницу, но скончалась через несколько часов. Последний кадр: Маркл поднимает на сиденье напротив себя ноги, обутые в туфли за 850 евро.

Нет сомнений, что Карл III рвал и метал, увидев этот клип. Ведь Диана в свое время развелась с ним со скандалом, в котором фигурировали взаимные измены. Да и в "Мерседесе" она находилась со своим новым возлюбленным - египтянином Доди Аль-Файедом, тоже погибшем в той катастрофе.

«Легко понять, почему маршрут Меган мог, как минимум, вызвать недоумение, особенно если учесть, что Маркл, которой на момент смерти Дианы было 16 лет, наверняка знала все подробности случившегося», - сдержанно заметили в Daily Mail.

В соцсетях быстро отреагировали на клипы. Появились тысячи комментариев: от «Пожалуйста, скажите мне, что это не по-настоящему? Она ведь этого не делала, правда?..» до «Для большинства людей, у которых погибла мать мужа, прохождение мимо места, где это произошло, стало бы моментом тихого, уважительного размышления».

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс назвал выходку герцогини «более чем глупой» и «до невероятия бесчувственной».