Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 44 года Меган Маркл носит бриллианты покойной свекрови и пьет вино по 1000 евро за бутылку 0 340

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знойная Меган - свежа и хороша.

Знойная Меган - свежа и хороша.

Официальный Лондон негодует, но внешне сохраняет спокойствие.

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл отказывается остепениться. Едва успеет пожить тихо, как следует очередной громкий скандал. На этот раз она умудрились покошмарить британскую монархию тремя короткими видео из Парижа. Параллели со смертью принцессы Дианы лишь подлили масла в огонь.

Пока ее муж пытается помириться со своим отцом - королем Карлом III и братом, принцем Уильямом, Меган продолжает зажигать и куролесить. Причем не где-то на частных вечеринках вдали от публики, а в самом сердце французской столицы.

На Неделе высокой моды в Париже она оказалась в центре всеобщего внимания: остановилась в эксклюзивном отеле Plaza Athenee, ужинала в престижном ресторане Sugaar, где только бутылка Ribera del Duero урожая 2001 года обошлась ей в 1000 евро.

На дефиле моделей герцогиня сидела на почетном месте, одетая в наряды от Balenciaga с ног до головы: белая шелковая рубашка на пуговицах, брюки в тон и эффектный белый плащ. А главное - вся в бриллиантах из ювелирной коллекции своей свекрови, покойной принцессы Дианы, которую она никогда не знала. Но этой незримой связи с леди Ди ей показалось мало.

Во многом Диана и Меган похожи. Папарацци стали главными спутниками жизни обеих. Скандалы были неотъемлемой частью жизни Дианы. Теперь эстафету подхватила Меган. Во время поездки в Париж она записала два коротких видеоролика, которые выложила в соцсети. Первым стал клип, призванный разжечь аппетит поклонников. Загадочный тизер пары шикарных черных туфель, цокающих по глянцевому полу под мелодию галльского трека Viens On Essaie и слова «Давай попробуем».

Затем появилось новое видео, всего несколько секунд в котором произвели эффект разорвавшейся бомбы. Меган сидит на заднем сиденье автомобиля, мчащегося ночью по берегу Сены. Видно мост Александра III, а затем автомобиль продолжает движение к мосту Альма. По сути, повторяется последняя поездка Дианы в роковую ночь 31 августа 1997-го года, когда черный "Мерседес", в котором она находилась, на полной скорости влетел в опорный столб туннеля на берегу Сены. «Королева сердец», так тогда в народе звали Диану, была доставлена в больницу, но скончалась через несколько часов. Последний кадр: Маркл поднимает на сиденье напротив себя ноги, обутые в туфли за 850 евро.

Нет сомнений, что Карл III рвал и метал, увидев этот клип. Ведь Диана в свое время развелась с ним со скандалом, в котором фигурировали взаимные измены. Да и в "Мерседесе" она находилась со своим новым возлюбленным - египтянином Доди Аль-Файедом, тоже погибшем в той катастрофе.

«Легко понять, почему маршрут Меган мог, как минимум, вызвать недоумение, особенно если учесть, что Маркл, которой на момент смерти Дианы было 16 лет, наверняка знала все подробности случившегося», - сдержанно заметили в Daily Mail.

В соцсетях быстро отреагировали на клипы. Появились тысячи комментариев: от «Пожалуйста, скажите мне, что это не по-настоящему? Она ведь этого не делала, правда?..» до «Для большинства людей, у которых погибла мать мужа, прохождение мимо места, где это произошло, стало бы моментом тихого, уважительного размышления».

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс назвал выходку герцогини «более чем глупой» и «до невероятия бесчувственной».

Читайте нас также:
#меган маркл
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории
Изображение к статье: Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории
Цитрусовый фрукт оказался оружием против жира
Изображение к статье: Фото: Pxhere
Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Изображение к статье: Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 709
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже 8 6059
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели 402
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга 299

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 174
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 62
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 392
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 754
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 640
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Lifenews
ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота 228
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 174
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 62
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 392

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео