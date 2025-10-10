Baltijas balss logotype
Скандальный Моргенштерн лишился собственнности в 2 000 000 евро и скрывается в Израиле 0 391

Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исполнитель эксплуатирует сексуальный образ.

Исполнитель эксплуатирует сексуальный образ.

Под арест попали дом, гараж, земля.

Федеральная налоговая служба начала разыскивать 27-летнего рэпера Моргенштерна из-за долга в 683 тысячи рублей (около 7 тысяч евро). Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, в конце августа этого года он закрыл своё ИП и полностью разорвал бизнес-связи с Россией. До этого, еще после начала широкомасштабной войны на Украине, рэпер также вышел из ресторанного бизнеса. При этом недвижимость у Моргенштерна осталась: в январе этого года из-за его уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента арестовали его имущество на сумму более 200 000 000 рублей (2 миллиона евро). Под арест попали дом с гаражом площадью 973 квадратных метра и участок площадью почти 10 соток в подмосковной деревне Леоново. За особняк артист до сих пор выплачивает ипотеку. Тогда же его объявили в розыск, однако сам рэпер сейчас проживает на территории Израиля.

Певец уехал из России в 2021 году после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Позже он не раз жаловался на депрессию из-за того, что не может вернуться домой. В конце прошлого года рэпер признался, что 2024-й стал самым тяжёлым годом в его жизни.

Напомним, в начале этого года Моргенштерн отправился в рехаб, чтобы справиться с алкогольной и наркотической зависимостями. Вскоре стало известно, что Моргенштерн страдает от депрессии и гипоманиакальных состояний. Позже врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Лечение давалось артисту тяжело: через два месяца он признался, что хочет сбежать. Однако через пять месяцев он вышел из рехаба, а в начале августа отметил 200 дней трезвости.

#моргенштерн
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
