«Я вовсе не какая-то богатая дама!» Акуратере рассказала, как живёт на пенсии 0 449

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я вовсе не какая-то богатая дама!» Акуратере рассказала, как живёт на пенсии
ФОТО: LETA

Многие ждут запланированную на этот месяц индексацию пенсий, однако известные пенсионеры не скрывают – иллюзий насчёт улучшения жизни они не питают, пишет Santa.lv.

Латвийская певица и бывший депутат Иева Акуратере знает, что значит быть пенсионером. О предстоящей индексации пенсий она сказала журналу Privātā Dzīve: «Эта прибавка к пенсии, так сказать, просто из вежливости. Всё страшно дорожает, и никакой прибавки в итоге не получается – в лучшем случае просто уравнивается».

Акуратере признала, что минимальная прибавка к пенсии существенно не облегчает жизнь пожилым людям.

«На мой взгляд, пенсии нужно повышать так же регулярно, как растут цены», – считает певица.

«У меня не слишком большой трудовой стаж, и раньше у многих музыкантов не было какой-то основной работы. Время, когда я училась во второй раз, тоже не засчитано в стаж. Кто-то изъял мои документы из архива, и я даже не могу доказать, что училась», – пожаловалась Акуратере.

«К счастью, я ещё могу работать, иначе вообще бы не выжила. Пришлось бы продать свою недвижимость. Конечно, в магазине всё покупаю только по скидкам. Стараюсь приобретать экологически чистые продукты, а они, конечно, недешёвые. Так что я вовсе не какая-то богатая дама!»

Santa.lv

#латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
