Рижский государственный театр оперетты, основанный в 1945 году, в 1993 году был реорганизован, а в 1995 году канул в лету. Но совсем без оперетты латвийские зрители не остались.

Звезда улетела в Израиль

Одиннадцать лет назад инициативная группа создала сперва Фонд оперетты, а затем и Латвийский театр оперетты, который работает сейчас на самых разных сценах. А на днях сделал невероятное - поставил оперетту с душой оперы – «Джудитту» Франца Легара.

Находившийся на улице Ленина (ныне Бривибас) театр оперетты в своё время предлагал по три-четыре премьеры в сезон. Уровень исполнительского мастерства был высоким, спектакли на русском языке показывали на гастролях по всему Советскому Союзу. Кроме оперетт, театр ставил оперы, водевили, мюзиклы, зонг-оперы. В театре работали латышская и русская труппы, каждая из которой имела в своём составе ярких и талантливых исполнителей.

Звездой этого театра была Жанна Глебова, учившаяся в Киевской консерватории и в семидесятые переехавшая с мужем в Ригу. Сыграла главные роли в спектаклях «Сестра Керри», «Тогда в Севилье», «Человек из Ламанчи», «Моя прекрасная леди». А в 1981 году снялась в главной роли в кинофильме «Сильва», поставленном по оперетте Имре Кальмана режиссёром Яном Фридом. Стала заслуженной артисткой Латвии. В 1990 году переехала из Риги в Реховот, Израиль, где и живёт до сих пор, ей 75 лет.

«Пока не надоест!»

По иронии судьбы театр оперетты закрыл тогда министр культуры Раймонд Паулс, который так часто сотрудничал этой труппой! Он сказал, что жанр оперетты - вымирающий.

Как выяснилось, слухи о смерти оперетты оказались преждевременными. 11 лет назад появилась инициативная группы во главе с пианисткой Агией Озолиней-Козловской. Тогда надежда на возрождение театра, да еще и с государственным финансированием, была хрупкая. Но ставшая продюсером Агия привлекла множество знакомых. В том числе бывшую банкиршу Илзе Юркане, которая сказала: «Я буду поднимать этот вопрос на всех уровнях, буду всем говорить, пока не надоест!»

И канувший, казалось бы, в небытие жанр оперетты вдруг оказался невероятно востребованным. Причем востребованным как в провинции (летом в Икшкиле уже долгие годы проводят фестиваль, залы под открытым небом полны), так и в латвийской столице — в Доме культуры «Зиемельблазма» поставили одну из самых знаменитых оперетт, «Веселую вдову» Легара с оперной дивой Сонорой Вайце в главной роли, другие постановки.

«Оперетта – это представление для всех: мужчин, женщин, молодежи и людей в возрасте… В свое время это был один из самых посещаемых театральных жанров Латвии, поэтому у него до сих пор есть поклонники», — говорит Озолиня-Козловска.

В поисках денег

В Икшкиле, в живописном краю под Огре, городе, что в пятидесяти километрах от Риги, был объявлен сбор подписей в поддержку воссоздания театра, собрали 14 тысяч подписей. Пару лет назад госпожа Озолиня-Козловска сообщила, что местный мэр и тогда министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписали в Огре протокол о намерениях, согласно которому театр оперетты разместиться в городском Народном доме! Официально это и будет театр оперетты и музыки.

В своей речи у ныне Народного дома господин Пунтулис (кстати, сам профессиональный певец) заверил, что сделает все возможное, чтобы эта идея реализовалась полностью. Правда, вскоре ушёл в отставку. В свою очередь, мэр Огре сказал: «В этом доме вновь зазвучит музыка и только в сотрудничестве с Министерством культуры и государством нам это будет по силам». По силам или нет - узнаем скоро, ведь решение о восстановлении театра оперетты — один из шагов на пути стремления Огре к статусу столицы европейской культуры в 2027 году.

А пока что в рижском Дворце культуры «ВЭФ» поставили «Джудитту» Франца Легара. Среди зрителей на премьере была замечена нынешний министр культуры Латвии Агнесе Лаце - добрый знак для оперетты.

Арию главной героини знает весь мир и даже непосвящённый - это именно та мелодия, которую когда-то пела неутомимая Анна Нетребко, сверкая голыми пятками в ритме зажигательного танца, а в зале ей аплодировали миллионеры, руководители государств!

Знакомьтесь – культура Австрии!

Рижская «Джудитта» после исполнения была встречена бурными овациями. Театр оперетты поставил её в честь 155-летия композитора. Спектакль создан австрийским режиссёром Гернотом Краннерсом совместно с группой единомышленников: сценографом Хервигом Либовички (Австрия), художником по костюмам Александрой Бранднер (Германия) и ассистентом режиссёра – известной оперной дивой Сонорой Вайце. Международная команда с привлечением сил из Австрии, родины оперетты!

«Познакомить мир с культурой моей родины, Австрии, всегда было моей давней мечтой, — говорит режиссёр Гернот Краннер. - Поставив оперетту «Джудитта» в Латвии, я обогатился, увидел, как здесь живут блестящие певцы и как замечательные музыканты умеют покорять сердца людей силой музыки. Надеюсь, что эта постановка подарит зрителям новые открытия и радость жизни».

«Я давно вынашивала идею поставить «Юдифь» Франца Легара в Латвии, чтобы она могла расцвести в сотрудничестве с австрийским режиссёром Гернотом Краннером, который является экспертом жанра, понимает специфику вокала, а также профессиональным певцом, актёром и танцором, — говорит руководительница театра оперетты Агия Озолиня-Козловска. - Он уже с большим успехом поставил «Джудитту» на фестивале Легара в Бадишерле (Австрия). Мы рады, что режиссёр нашёл время создать спектакль в Латвии. «Джудитта» – это сказочно красивая музыка и правдивая, выразительная история, которая задаёт много вопросов о свободе, любви и выборе».

В заглавной партии в разных составах — Анта Янковска (Италия) или Анастасия Долгоненко (Латвия). В роли Октавио — Дайнис Скутелис или Юрис Йопе. Участвуют также хор, танцоры и симфонический оркестр. Дирижер – Атварс Лакстигала, хореограф – Иева Кемлере.

Ну, за возрождение оперетты? Где шампанское?