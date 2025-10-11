Знаменитая певица Валерия (57) и ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин (56) рассказали в интервью СМИ, что рады совместной жизни и творчеству.

Валерия: - 23 года вместе. Мы как сиамские близнецы просто.

И. П.: - Мы команда. Я всегда благодарю Всевышнего, каждое утро и каждый вечер, перед сном и когда открываю глаза, просыпаюсь, поворачиваюсь направо и вижу: это моя красавица рядом со мной. Я дышу с ней одним воздухом. И мне это нравится. Мы первый раз увиделись на «Утренней звезде». Валерия выиграла у моей подопечной - певицы Соны. Я тогда даже не думал, что спустя годы стану мужем этой замечательной женщины.

М. Б.: По интернету гуляет история, как недавно в Стамбуле таксист похитил ваши деньги...

И. П.: - Давайте я расскажу подробнее. Таксист у нас попросил плату вперед, у меня это сразу вызвало сомнение. Я даю ему 10 евро наличными, а он говорит, что они старые. Я не могу понять: может, пока мы летели, что-то поменялось? Даю ему еще 20 евро. Он говорит - старые, давай карточку. Вы знаете, сегодня сложности с карточками. У меня была белорусская, я ее приложил к терминалу. А СМС мне приходит на другой номер, не на тот, к которому карта привязана. Я еще раз приложил, другой, таксист говорит: не работает карточка. Мы вынуждены были выйти из машины. Поняли, что происходит какая-то махинация, сфотографировали его номер. Конечно, он украл деньги (водитель снял с карточки 12 тысяч долларов, около миллиона рублей. - Ред.).

Благодаря известности Валерии и службе безопасности отеля полиция быстро нашла этого человека. Он потом принес мне пачку турецких лир и отдал всю сумму наличными.

В.: - Но, говорят, это исключительный случай. Обычно так не происходит.

М. Б.: - Как вы думаете, почему люди в последнее время так часто попадаются на удочки мошенников?

И. П.: - Мне каждый день звонят какие-то люди, видимо, где-то на «Госуслугах» они воруют контакты. И говорят: у вас сегодня собрание ТСЖ. Вы во сколько будете, Иосиф Игоревич? Я понимаю, что это левые люди. Во-первых, сразу отключаюсь. Во-вторых, блокирую их номер. Но мы уже опытные. А что происходит с пожилыми людьми, с теми, кто не сталкивался с этим? Я считаю, что мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся и будут продолжать этот грабеж.

М. Б.: - Иосиф, вы смотрели нашумевшее интервью Аллы Пугачевой? Что понравилось, с чем не согласны?

И. П. - Я не согласен с ее утверждением, что ее предали Родина и народ. Это точно неправда. То, что она всегда была своенравная и хозяйка своего положения, это факт. Ее любили, наверное, в том числе и за то, что она всегда была такой. Но то, что она многим судьбы поломала, это тоже факт.

М. Б.: - Она чувствовала себя хозяйкой российского шоу-бизнеса?

И. П.: - Конечно. Когда она была продюсером пятой или шестой «Фабрики», она попросила музыкальных редакторов, чтобы Валерию не допустили до эфира, потому что в этот день там должна была выступать Кристина (Орбакайте, дочь Пугачевой. - Ред.).

В.: - В интервью она прошлась по кому-то: мол, где совесть? Сказала: моя совесть не позволила бы мне сделать это. Когда мы первые попали под запрет в Латвии - я, Олег Газманов и Иосиф Давыдович Кобзон, шел фестиваль «Новая волна», мы не смогли на него приехать (в 2014 году, после воссоединения Крыма и России, власти Латвии запретили артистам въезд в страну, сказав, что они «способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины». - Ред.). Пугачева принимала участие в «Новой волне». Она была самая мощная, к ней прислушивались. Но она не сказала ни слова в защиту. Она спела песню «Нас бьют, мы летаем». Били-то нас, а летала, получается, она.

И. П.: - Я считаю, что большее количество сказанного ею в интервью - абсолютное лицемерие. Ей надо было оправдаться перед детьми, почему она уехала. Мы ни в коем случае не умаляем ее талант, она большая артистка. Я вам больше скажу. Когда она уехала, хлопнула дверью, все с пониманием отнеслись. Потому что поехала за мужем. Но когда она начала делать последующие заявления... Почему уехала? Я вам отвечу. Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. «А что он такого сказал? - говорила она в кабинетах. - Ничего такого в принципе».