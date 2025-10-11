Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польское Подкарпатье - скрытая жемчужина Европы 0 200

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Живописный дворец Тарнобжег.

Живописный дворец Тарнобжег.

Гости могут разместиться в оригинальных покоях эпохи Возрождения.

Забудьте о многолюдных городских каникулах — в Подкарпатье на юго-востоке Польши вас ждут дикие горные тропы, сытная фермерская кухня и даже ночь в замке эпохи Возрождения.

Подкарпатское воеводство, расположенное на юго-восточной окраине Польши, — регион редкой дикой природы и культурного богатства. В Бещадах есть такие хребты, как Полонина Ветлинская, возвышающаяся на высоту 1255 метров, где пастбища пастухов встречаются с древними лесами.

В Леско общины хранят такие рецепты, как «голабки» и «прозяки» — простые, но неподвластные времени блюда, приготовленные из домашних ингредиентов.

Замок Баранув-Сандомерский, часто называемый «Малым Вавелем», стоит среди французских, итальянских и английских садов, а гости могут разместиться в оригинальных покоях эпохи Возрождения.

Познакомьтесь с красотой Подкарпатья во время поездки по Подкарпатскому панорамному шоссе. Этот 170-километровый маршрут, начинающийся в Жешуве и заканчивающийся в Саноке, проходит через одни из самых потрясающих пейзажей Польши. По пути вы проедете через города Блажова, Близне и Ивонич-Здруй, каждый из которых предлагает уникальные достопримечательности. В Блажове найдите время, чтобы посетить замок Яновец, красивое сооружение XIX века.

В Близне находится увлекательный музей под открытым небом, где можно познакомиться с историей и культурой этого края. А в Ивониче-Здруй обязательно окунитесь в термальные ванны, чтобы расслабиться и восстановить силы. Лучшее время для этой поездки - лето, когда дороги в хорошем состоянии, а пейзажи наиболее красивы. Кроме того, при разумном бюджете это путешествие доступно каждому. Так что берите ключи и отправляйтесь в незабываемое путешествие по Подкарпатью.

Читайте нас также:
#туризм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
«Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк
Изображение к статье: «Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк
Героиню 57-летней Джулии Робертс подвергли грязным домогательствам
Изображение к статье: Глаза артистки по-прежнему горят. Иконка видео
Век «Железной леди»: кем была баронесса Тэтчер
Изображение к статье: Ее считали одной из могильщиц коммунизма.
Изображение к статье: В кадре звездный Константин Юрьевич. Иконка видео
Константин Хабенский в 53 года сыграл главную роль в фильме «Авиатор» 224
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Певица Валерия обижена на Пугачеву, что та ее не защитила от Латвии 460
Изображение к статье: instagram.com/annasedokova
Анну Седокову заметили на публике с новым мужчиной впервые после смерти Яниса Тиммы 2 541
Изображение к статье: Не поверишь, что дама столь почтенного возраста. Иконка видео
Глава клана Кардашьян-Дженнер на пороге 70-летия радикально сменила имидж 312

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 32
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 60
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 74
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 124
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 659
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 328
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 32
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 60
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 74

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео