Забудьте о многолюдных городских каникулах — в Подкарпатье на юго-востоке Польши вас ждут дикие горные тропы, сытная фермерская кухня и даже ночь в замке эпохи Возрождения.

Подкарпатское воеводство, расположенное на юго-восточной окраине Польши, — регион редкой дикой природы и культурного богатства. В Бещадах есть такие хребты, как Полонина Ветлинская, возвышающаяся на высоту 1255 метров, где пастбища пастухов встречаются с древними лесами.

В Леско общины хранят такие рецепты, как «голабки» и «прозяки» — простые, но неподвластные времени блюда, приготовленные из домашних ингредиентов.

Замок Баранув-Сандомерский, часто называемый «Малым Вавелем», стоит среди французских, итальянских и английских садов, а гости могут разместиться в оригинальных покоях эпохи Возрождения.

Познакомьтесь с красотой Подкарпатья во время поездки по Подкарпатскому панорамному шоссе. Этот 170-километровый маршрут, начинающийся в Жешуве и заканчивающийся в Саноке, проходит через одни из самых потрясающих пейзажей Польши. По пути вы проедете через города Блажова, Близне и Ивонич-Здруй, каждый из которых предлагает уникальные достопримечательности. В Блажове найдите время, чтобы посетить замок Яновец, красивое сооружение XIX века.

В Близне находится увлекательный музей под открытым небом, где можно познакомиться с историей и культурой этого края. А в Ивониче-Здруй обязательно окунитесь в термальные ванны, чтобы расслабиться и восстановить силы. Лучшее время для этой поездки - лето, когда дороги в хорошем состоянии, а пейзажи наиболее красивы. Кроме того, при разумном бюджете это путешествие доступно каждому. Так что берите ключи и отправляйтесь в незабываемое путешествие по Подкарпатью.