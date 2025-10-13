Молодые люди отмечают, что интерес к кокошникам возник не сегодня и даже не вчера - он набирал обороты постепенно, в течение двух-трех последних лет. Эксперты считают, что все в порядке. Просто сейчас мы всем миром посматриваем в прошлое и выбираем оттуда самое-самое.

Мода циклична, - говорит KP.RU эксперт моды, стилист или радиоведущий Владислав Лисовец. - В последнее время в трендах было много спортивной одежды, а сейчас на смену ей приходят вещи женственные, нежные, уютные и более сексуальные. Этого все больше на подиумах. Кроме того, мы стали больше говорить о патриотизме и думать о своих корнях - отсюда и интерес к вещам «из прошлого». Кокошники, фуфайки и ватники я бы не назвал мировым трендом, это нечто локальное. Зато в мире в моду возвращаются элегантность, стиль old money, возвращение к истокам, - красиво накинутая косынка, нитка жемчуга, меховая шубка, причем непременно с шоппером или авоськой, а не с элегантной сумочкой. В целом такой образ ассоциируется с Россией, хотя в 1980-90 е шубы носили и в Италии, и во Франции.

На самом деле, подчеркивает эксперт, гардероб может состоять из любых вещей: мода предлагает разные варианты, а дальше уже каждый выбирает для себя с поправкой на личные предпочтения, климат и город, в котором живет.

А вот за кокошники, судя по всему, благодарить стоит все же Надежду Кадышеву: именно она частенько надевает их на свои выступления.

«Привет из прошлого» может быть гораздо глубже и важнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом говорит практикующий психолог, телеведущий, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс:

Общество, как и человек, проходит разные стадии личностного формирования. Сейчас мы наблюдаем, как просыпается национальное самосознание, опора на себя, самоуважение, - объясняет Михаил Хорс.

По словам специалиста, мы перестали бегать по заграницам, просить «вдохновения» у жителей других стран, а заглянули внутрь себя.