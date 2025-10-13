Уехавшая из России Алла Пугачева получает пенсию в размере 67 тысяч рублей (около 700 евро). Это в три раза больше обычной пенсии россиян.

Алле Борисовне положены надбавки за звание Народной артистки СССР, она лауреат Госпремии РФ, а еще награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

Но даже этих денег не хватит на то, чтобы оплатить коммуналку. В собственности звезды элитная квартира в центре Москвы, два земельных участка, а еще особняк на Истре.

Россияне негодуют на Пугачеву. "Она еще и гражданка Израиля. С двойным гражданством получает привилегии со всех сторон", "Не живет в России больше трех лет - до свидания, пенсия в России!", "Эта наша ей милостыня! Пусть радуется и ядом своим захлебывается от злобы!", "Ей всё равно на операции таких денег не хватит", "Лишить всего. Пусть живет на чужбине", - требуют люди.

Максим Галкин и Алла Пугачева узаконили отношения 24 декабря 2011 года и спустя шесть лет обвенчались. В сентябре 2013 года при помощи суррогатной матери у знаменитостей родилась двойня. Также у Пугачевой есть дочь — певица Кристина Орбакайте.

Знаменитости уехали в Израиль с детьми весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор Алла Пугачева несколько раз приезжала в Россию: в августе 2022 года (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (на похороны модельера Валентина Юдашкина) и в ноябре 2023 года (записала в студии «Салам» в Твери три песни).

Осенью 2022 года Галкина внесли в реестр иноагентов. Пугачева требовала признать иноагентом и ее, заявив, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Галкин счел надуманным повод для включения в реестр иноагентов. В Кремле называли «непристойными» его заявления, из-за чего ему «с нами не по пути».