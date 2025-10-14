Как стало известно 12 октября, 12-летние Лиза и Гарри, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, могут остаться без российских паспортов.

Как сообщил источник в СМИ, в свидетельствах детей о рождении нет отметок о российском гражданстве — те стали обязательными в октябре 2023 года, после того, как семья переехала из России в Израиль. Отмечалось, что им необходимо подтверждать гражданство на родине или в заграничном представительстве России.

Впрочем, позже информацию о возможных проблемах с паспортами у детей артистки опровергли — юрист Александр Хаминский обратил внимание на то, что новый порядок действует с 2023 года, а Гарри и Лиза родились до принятия соответствующего постановления.

В свою очередь, в движении «Зов народа» предложили лишить Пугачеву пенсии.