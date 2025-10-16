Звезда "Друзей" рассказала, что не жертвовала семьей ради карьеры. По словам Дженнифер Энистон, завести ребенка ей помешали проблемы со здоровьем.

Дженнифер Энистон откровенно рассказала, что на протяжении двух десятилетий пыталась забеременеть. В новом интервью 56-летняя актриса впервые призналась, что не отсутствие желания, а проблемы со здоровьем не позволили ей стать матерью. По словам звезды, слухи о том, что она якобы отказалась от детей ради карьеры, были абсолютно ложными.

"Никто не знает мою историю, никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью. Я не готова говорить об этом и предъявлять мои медицинские документы. Это не касается никого", – рассказала Энистон.

Актриса призналась, что подобные разговоры годами причиняли ей боль. По словам звезды, временами ей хотелось вмешаться и опровергнуть все слухи, ведь она такой же человек и тяжело переживала эту ситуацию.

Энистон рассказала, что долгие годы пыталась стать матерью, прибегая к ЭКО и другим методам лечения. По признанию актрисы, она перепробовала все возможное, но безуспешно. Кроме того, во время брака с Брэдом Питтом Дженнифер пережила два выкидыша.

Энистон подчеркнула, что теперь воспринимает свое прошлое спокойно и с благодарностью. Единственное, что для нее сейчас важно – это то, что близкие знают всю правду, призналась звезда Голливуда.

Дженнифер Энистон получила мировую известность после роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", став одной из самых популярных актрис Голливуда. В ее карьере – десятки успешных проектов, а в личной жизни – два брака: с Брэдом Питтом и Джастином Теру. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях с коучем по отношениям Джимом Кертисом.