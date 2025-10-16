Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

20 лет боли и надежды: Дженнифер Энистон откровенно о борьбе за материнство 0 210

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
Kleo
Изображение к статье: 20 лет боли и надежды: Дженнифер Энистон откровенно о борьбе за материнство

Звезда "Друзей" рассказала, что не жертвовала семьей ради карьеры. По словам Дженнифер Энистон, завести ребенка ей помешали проблемы со здоровьем.

Дженнифер Энистон откровенно рассказала, что на протяжении двух десятилетий пыталась забеременеть. В новом интервью 56-летняя актриса впервые призналась, что не отсутствие желания, а проблемы со здоровьем не позволили ей стать матерью. По словам звезды, слухи о том, что она якобы отказалась от детей ради карьеры, были абсолютно ложными.

"Никто не знает мою историю, никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью. Я не готова говорить об этом и предъявлять мои медицинские документы. Это не касается никого", – рассказала Энистон.

Актриса призналась, что подобные разговоры годами причиняли ей боль. По словам звезды, временами ей хотелось вмешаться и опровергнуть все слухи, ведь она такой же человек и тяжело переживала эту ситуацию.

Энистон рассказала, что долгие годы пыталась стать матерью, прибегая к ЭКО и другим методам лечения. По признанию актрисы, она перепробовала все возможное, но безуспешно. Кроме того, во время брака с Брэдом Питтом Дженнифер пережила два выкидыша.

Энистон подчеркнула, что теперь воспринимает свое прошлое спокойно и с благодарностью. Единственное, что для нее сейчас важно – это то, что близкие знают всю правду, призналась звезда Голливуда.

Дженнифер Энистон получила мировую известность после роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", став одной из самых популярных актрис Голливуда. В ее карьере – десятки успешных проектов, а в личной жизни – два брака: с Брэдом Питтом и Джастином Теру. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях с коучем по отношениям Джимом Кертисом.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Изображение к статье: Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Поклонники помнят его молодым. Иконка видео
Миллиардер в летаргии: у 56-летнего Шумахера появилась положительная динамика 272
Изображение к статье: Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль Эксклюзив!
Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль 93
Изображение к статье: Анечке есть, что показать. Иконка видео
Развратный наряд 42-летней украинской певицы Седоковой «Вроде одета, а вроде и нет» 1030
Изображение к статье: «Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила
«Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила 785

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2465
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 31
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1984
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 85
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 152
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2465
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео