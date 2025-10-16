Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что новая песня Валерии «Исцелю» имеет шансы попасть сразу в несколько номинаций престижной музыкальной премии «Грэмми».

По словам Пригожина, композиция выдвинута в трёх категориях — «Вокал», «Инструментальное исполнение» и «Лучшая аранжировка». «Дай Бог, чтобы мы прошли дальше. Как правило, у победы много отцов, а у тех, кто только стремится к успеху, — много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — отметил продюсер в беседе с изданием aif.ru.

Он подчеркнул, что успех песни на международном уровне стал возможен благодаря совместной работе всей команды — проектом руководил сын Валерии Артемий Шульгин, а над продакшеном работал продюсер Andy Platon. Сам Иосиф Пригожин признался, что не ожидал, что песня пройдет первый этап отбора.

В то же время продюсер уточнил, что пока говорить о попадании композиции в финальный список номинантов рано.