Мужчина, которого заподозрили в отношениях с Анной Седоковой, рассказал, что на самом деле связывает его с певицей.

Пока поклонники обсуждают появление Анны Седоковой в компании загадочного мужчины, сам герой слухов – Андрей Гавриленко – впервые прокомментировал их общение.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что певицу знает давно, и между ними действительно существуют теплые отношения, но исключительно приятельские.

"Я с большим уважением отношусь к Анне – мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. <...> Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений", – рассказал спутник Седоковой.

Напомним, накануне певицу заметили на светском мероприятии в компании загадочного спутника – во время выступления Алсу пара танцевала и не скрывала симпатию. Позже выяснилось, что рядом с Анной был 37-летний Андрей Гавриленко – первый замдиректора фонда "Инносоциум", поддерживающего социальные и креативные проекты.

Андрей Гавриленко. Фото: соцсети/@gavrilenko88

Ранее Гавриленко занимался автоспортом и возглавлял фонд "Ладога Трофи Рейд". В его соцсетях – кадры с гонок, тренировок и путешествий: мужчина увлекается активными видами спорта и обожает движение.

После развода и тяжелых событий в личной жизни Седокова старается не афишировать романтические отношения.

Напомним, меньше года назад певица рассталась с Янисом Тиммой, а спустя неделю, в день рождения певицы, баскетболиста не стало. Многие винили в этом именно Анну, а на родине спортсмена, в Латвии, даже завели уголовное дело по факту его кончины.