Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Танцы, симпатия и слухи: кто тот самый мужчина рядом с Анной Седоковой 0 335

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Танцы, симпатия и слухи: кто тот самый мужчина рядом с Анной Седоковой
ФОТО: Instagram

Мужчина, которого заподозрили в отношениях с Анной Седоковой, рассказал, что на самом деле связывает его с певицей.

Пока поклонники обсуждают появление Анны Седоковой в компании загадочного мужчины, сам герой слухов – Андрей Гавриленко – впервые прокомментировал их общение.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что певицу знает давно, и между ними действительно существуют теплые отношения, но исключительно приятельские.

"Я с большим уважением отношусь к Анне – мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. <...> Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений", – рассказал спутник Седоковой.

Напомним, накануне певицу заметили на светском мероприятии в компании загадочного спутника – во время выступления Алсу пара танцевала и не скрывала симпатию. Позже выяснилось, что рядом с Анной был 37-летний Андрей Гавриленко – первый замдиректора фонда "Инносоциум", поддерживающего социальные и креативные проекты.

gavrilenko.jpg

Андрей Гавриленко. Фото: соцсети/@gavrilenko88

Ранее Гавриленко занимался автоспортом и возглавлял фонд "Ладога Трофи Рейд". В его соцсетях – кадры с гонок, тренировок и путешествий: мужчина увлекается активными видами спорта и обожает движение.

После развода и тяжелых событий в личной жизни Седокова старается не афишировать романтические отношения.

Напомним, меньше года назад певица рассталась с Янисом Тиммой, а спустя неделю, в день рождения певицы, баскетболиста не стало. Многие винили в этом именно Анну, а на родине спортсмена, в Латвии, даже завели уголовное дело по факту его кончины.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Изображение к статье: Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Поклонники помнят его молодым. Иконка видео
Миллиардер в летаргии: у 56-летнего Шумахера появилась положительная динамика 272
Изображение к статье: Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль Эксклюзив!
Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль 94
Изображение к статье: Анечке есть, что показать. Иконка видео
Развратный наряд 42-летней украинской певицы Седоковой «Вроде одета, а вроде и нет» 1030
Изображение к статье: «Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила
«Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила 785

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2466
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 31
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1985
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 87
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 155
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2466
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео