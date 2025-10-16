Новое исследование окончательно разрешило одну из величайших археологических загадок — как жители острова Пасхи перемещали гигантские каменные статуи моаи. Аборигены транспортировали их в вертикальном положении, раскачивая из стороны в сторону, что создавало иллюзию ходьбы.

В рамках исследования, о котором сообщает Archaeology News, ученые проанализировали почти 1000 статуй и пришли к выводу, что D-образная форма основания и наклон вперед были специально разработаны для их транспортировки. Чтобы проверить гипотезу, команда из 18 человек успешно переместила 4,3-тонную копию моаи на 100 м за 40 минут с помощью веревок.

Этот метод объясняет, как статуи весом до 80 тонн могли преодолевать большие расстояния, и опровергает прежние теории о горизонтальной транспортировке. Полученные данные также согласуются с местными легендами, которые описывают моаи как «идущих» к своим пьедесталам. Древние дороги острова, по-видимому, были частью единой инженерной системы, стабилизировавшей статуи при движении.

Остров Пасхи, или Рапануи — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо). Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 км, до острова Питкэрн, ближайшего населённого места, — 2 075 км. Остров был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года.