Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
ФОТО: Youtube

Певица Наташа Королёва начала продавать старые совместные плакаты с Николаевым.

Украинская и российская исполнительница Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем, советским и российским певцом Игорем Николаевым.

Отмечается, что цена одного плаката, на котором напечатана ее фотография с экс-супругом, составляет 950 рублей (около 10 евро - прим.), альбома на CD-дисках — 3,5 тысячи рублей (около 35 евро - прим0,. Также есть постеры за 1300 рублей, обложки журналов за 700 рублей и открытки по 200 рублей. «И что-то реально купили. Например, закончились несколько журналов, программа с шоу, блокнот с совместным фото Королевой с Николаевым, его альбомы и магнитик за 200 рублей с названием "Ягодка"», — говорится в сообщении.

#шоу-бизнес
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го октября

    Скоро будет распродавать трусы, которые она носила с Игорем Николаевым (по очереди?). Да, жрать захочешь - не так раскорячишься...

    2
    1

