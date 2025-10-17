Украинская и российская исполнительница Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем, советским и российским певцом Игорем Николаевым.

Отмечается, что цена одного плаката, на котором напечатана ее фотография с экс-супругом, составляет 950 рублей (около 10 евро - прим.), альбома на CD-дисках — 3,5 тысячи рублей (около 35 евро - прим0,. Также есть постеры за 1300 рублей, обложки журналов за 700 рублей и открытки по 200 рублей. «И что-то реально купили. Например, закончились несколько журналов, программа с шоу, блокнот с совместным фото Королевой с Николаевым, его альбомы и магнитик за 200 рублей с названием "Ягодка"», — говорится в сообщении.