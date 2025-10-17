Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, что всего один стакан воды способен активизировать естественные механизмы защиты полости рта уже в течение часа. Исследование, опубликованное в Frontiers in Oral Health, доказало: вода улучшает до семи показателей, связанных с риском кариеса, — эффективнее, чем яблочный сок или полное отсутствие напитков.

В эксперименте участвовали 105 детей пяти-десяти лет, проходивших профилактический осмотр у стоматолога. После базового анализа слюны участников случайным образом разделили на три группы: одна выпила 500 миллилитров воды, другая — 200 миллилитров яблочного сока, третья не получила напитков. Спустя 45-60 минут исследователи вновь проанализировали образцы слюны, оценивая pH, буферную способность, ферменты, иммуноглобулины и уровень инсулина.

Так, у детей, выпивших воду, показатели нормализовались значительно чаще: слюна стала менее кислой, ферменты, участвующие в разрушении эмали, снизили активность, а защитные белки, наоборот, выросли.

По словам авторов, эффект связан с тем, что вода быстро восстанавливает баланс слюны, снижая кислотность и осмолярность, а также способствует нормальной работе иммунных механизмов ротовой полости. Ученые подчеркивают, что такая простая мера, как замена сладких напитков водой, может стать доступным способом профилактики кариеса и воспалительных заболеваний десен у детей.