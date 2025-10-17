Baltijas balss logotype
Умер гитарист группы Kiss Эйс Фрейли 0 271

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умер гитарист группы Kiss Эйс Фрейли
ФОТО: пресс-фото

На 74-м году жизни скончался гитарист американской рок-группы "Kiss" Эйс Фрейли, сообщила семья музыканта, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Фрейли ушёл из жизни у себя дома в Морристауне, штат Нью-Джерси (США). В момент смерти рядом с ним находились члены семьи.

Вместе с бас-гитаристом Джином Симмонсом, вокалистом Полом Стэнли и барабанщиком Питером Крисом Фрейли основал группу "Kiss" в 1973 году.

В 1982 году он покинул коллектив.

Позже Фрейли продолжил карьеру как сольный исполнитель и основал группу "Frehley’s Comet".

В середине 1990-х он вернулся в "Kiss" на шесть лет.

Читайте нас также:
#rip
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео