На 74-м году жизни скончался гитарист американской рок-группы "Kiss" Эйс Фрейли, сообщила семья музыканта, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Фрейли ушёл из жизни у себя дома в Морристауне, штат Нью-Джерси (США). В момент смерти рядом с ним находились члены семьи.

Вместе с бас-гитаристом Джином Симмонсом, вокалистом Полом Стэнли и барабанщиком Питером Крисом Фрейли основал группу "Kiss" в 1973 году.

В 1982 году он покинул коллектив.

Позже Фрейли продолжил карьеру как сольный исполнитель и основал группу "Frehley’s Comet".

В середине 1990-х он вернулся в "Kiss" на шесть лет.