Три недели назад 33-летняя поп-звезда и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. На свадьбе гуляли 170 гостей, включая Тейлор Свифт, Эда Ширана, Стива Мартина, Кару Делевинь… Но не было 37-летней актрисы Франсии Райсы («Зажигай!»), еще недавно ближайшей подруги невесты.

Они были так тесно связаны, что в июне 2017 года Франсия пожертвовала Селене свою почку, чем спасла той жизнь. Но вскоре их пути разошлись. Франсию обижало, что Селена даже после операции не следила за здоровьем: выпивала, допоздна тусовалась, не соблюдала диету. Гомес же достали упреки подруги. Поэтому вряд ли Франсия рассчитывала на приглашение на свадьбу.

Франсия Райса Альмендарес (26 июля 1988, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса. Наиболее известна по роли Лети в фильме «Добейся успеха 3: Всё или ничего», а также роли Эдриан Ли в телесериале «Втайне от родителей». В настоящее время является ведущей на радио «Dash».

Райса родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Ренана Альмендареса Коэльо и Вирджинии Альмендарес. У неё есть две младшие сестры — Италия и Ирланда. Обучалась в средней школе Bishop Alemany.

Франсия Райса начала карьеру актрисы в 2004 году, снявшись в видеоклипе «My Girlfriend» Ромео Миллера.

Франсия наиболее известна ролью Эдриенн Ли из телесериала «Втайне от родителей» (2008—2013), за которую получила номинации на премии «ALMA» (2009, 2011), «Teen Choice Awards» (2012) и «Imagen Awards» (2012). В 2008 в прокат вышел фильм «Золотой лёд 3: В погоне за мечтой», а в 2010 году вышел фильм «Золотой лёд 4: Огонь и лёд», где она исполняет главную роль.