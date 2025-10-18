Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что Москва — самая впечатляющая столица в мире.

Эррол Маск заявил, что в Вашингтон за последние несколько недель президент США Дональд Трамп был вынужден ввести армию, чтобы «люди не грабили и не убивали друг друга на улицах». Он назвал Вашингтон адом.

«Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», — добавил Маск-старший.