Рига – город художников: три маршрута в качестве арт-терапии

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Международный показ рисунков о Латвии.

Международный показ рисунков о Латвии.

Давно замечено, что хорошее изобразительное искусство возвышает душу, упорядочивает мысли и тонизирует по жизни. Так что предлагаем три выставки, тем более, что вход на все эти экспозиции абсолютно свободный.

Основа полотна

Сразу два вернисажа устроила галерея BIArt, что в Балтийской Международной академии. Первый – это международный показ рисунков о Латвии. Пожалуй, это самая представительная за последние годы экспозиция рисунков о Латвии. На ней представлено семь десятков оригинальных работ разнообразных по тематике и формату художников Латвии, Китая, США, Мексики, Англии, Италии, Украины.

3-vistav.jpg

Среди них немало известных имен, таких как уже, увы, покойный профессор Артур Никитин, а также здравствующие Эдгар Микельсон, Валерий Маковой, Хунге Чжан, Майрита Цонева, Пол Хилстон, Фрэнсис Вальехо. Многообразную экспозицию хорошо дополняет работа итальянского рисовальщика средних веков Камилло Прокачини.

Как отметил, открывая выставку ее куратор, член Союза художников Латвии Валентин Даниленко, он сознательно включил этот рисунок в экспозицию, дабы зрители да и сами художники могли сравнить манеру рисования в прошлом и настоящем. Это правильное решение, считает уважаемый акварелист и педагог Валерий Маковой. Он считает, что каждый художник должен уметь создавать рисунки, ибо они основа любого живописного полотна.

Уникальный талант

Еще одна экспозиция – это «Тихая гавань», первая персональная выставка оригинального художника Юрия Федулова, который в своем творчестве успешно сочетает живопись и резьбу по дереву.

Это вторая встреча художника с галерей BIArt. Как напомнила на открытии выставки выпускница академии, известный фотомастер и организатор выставок Юлия Швед, ещё будучи студенткой, она участвовала в организации выставки икон «Закрой глаза и распахни душу», на которой как раз высокую оценку получила резьба по дереву Юрия Федулова. С тех пор, по ее мнению, тематика его работ стала намного разнообразнее, а техника их исполнения ещё тоньше.

Валентин Даниленко отметил, что уникальный талант и трудолюбие Юрия достойны похвалы и популяризации. И действительно, филигранная резьба по дереву, которую демонстрируют его работы «Мадонна с младенцем», «Молитва», «Панорама Риги» невольно вызывают восхищение даже у самых строгих знатоков искусства.

Человек без маски

До 9 ноября в галерее Латвийского союза художников по адресу Набережная 11 ноября, 35 (в Старой Риге, отсюда открывается великолепный вид на Даугаву) проходит персональная выставка художника Айвиса Пизелса «Между инстинктом и сознанием».

Выставка призывает зрителя заглянуть внутрь себя. Монохромные картины Айвиса Пизелса показывают человека без маски — в тот момент, когда ему неловко видеть собственную тень. В свою очередь, красочные портреты раскрывают многогранность человека, где каждый взгляд и цвет становятся бесконечным отражением в пространстве. Обе серии работ, представленные на выставке, объединены идеей жизни между инстинктом и сознанием, тенью и цветом, животной и человеческой природой. Живопись Айвиса характеризуют динамичные композиции, богатая цветовая палитра и эмоциональная близость к природе, особенно к пейзажам его родной Латгалии, которые стали для него главным источником вдохновения.

Айвис Пизелис — живописец, в творчестве которого преобладают экспрессивные пейзажи и яркий цветовой язык. Художник учился в Прейльской художественной школе, получил степень магистра в Латгальской художественной академии (ЛХА) по специальности «живопись». С 2007 года участвует в выставках и пленэрах по всей Латвии. Участие в ежегодной выставке визуального искусства «Дни искусства 2023. Отражение. Память» позволило художнику провести персональную выставку в галерее ЛХА.

Кстати, если вам интересно, то 17 октября в 18:00 здесь состоится встреча с автором этих работ.

#культура #художник
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Оставить комментарий

