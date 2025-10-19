Доктор физико-теоретических наук и нейробиолог Алекс Гомес-Марин пережил внутреннее кровотечение и на короткое время оказался без признаков жизни, но в "загробном мире" увидел нечто потрясающее. Паранормальные явления полны историй, которые привлекают внимание миллионов, например, рассказы людей, "вернувшихся с того света". Именно это произошло с нейрохирургом, который "умирал" на семь секунд и поделился своими переживаниями.

Согласно исследованию Университета Вирджинии (2011), около 10–20% людей, переживших угрозу для жизни, сталкиваются с околосмертными переживаниями (ОСП). Эти случаи глубоко меняют их мировоззрение. ОСП включает в себя широкий спектр внетелесных переживаний и ощущений, которые невозможно объяснить с научной точки зрения. Однако исследования на эту тему на протяжении истории сталкивались с сотнями и тысячами свидетельств, где люди, не знакомые друг с другом, описывают схожие впечатления.

Именно это произошло с физиком и нейробиологом Алексеем Гомесом-Марином, когда из-за внутреннего кровотечения он несколько дней провел в больнице. В телепрограмме он рассказал, что из-за потери крови чувствовал, как постепенно слабеет, но осознал произошедшее только после того, как очнулся.

"Я провел семь секунд по ту сторону", — поделился ученый. "Я был в колодце с золотистым светом вверху, а вокруг — три духовных наставника, предлагавших помочь мне выбраться. В тот момент я решил вернуться, подумал о своих маленьких дочерях и попросился назад".

Гомес-Марин уверен, что это был не сон и не галлюцинация, а "нечто более реальное, чем сама реальность". Страха он не испытывал, лишь "глубокий покой":

"Там не нужно было думать — я просто знал. Зна‌л, что всё в порядке". Его слова повторяют другие рассказы об ОСП, где подчеркивается, что подобный опыт становится переломным моментом: "Это разделило мою жизнь на "до" и "после", как в личном, так и в профессиональном плане".

С тех пор Гомес-Марин ищет баланс между наукой и духовностью. "Я не религиозен, но священное существует", — говорит он. "Долгое время материализм убеждал нас, что есть только материя. Но любовь, боль или сознание — тоже реальны, даже если их нельзя измерить".

"Мы очень боимся, но те, кто побывал на грани, знают: это прекрасный опыт. А пока стоит помнить, что и до смерти есть жизнь", — заключил он.