Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин 2 4454

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
ФОТО: Youtube

Немка Мари побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки местных женщин. Впечатлениями своей подруги из Европы поделилась автор тревел-блога Like-Travel.

Первое, на что обратила внимание немка, — привычка русских женщин ходить дома босиком. Немка пояснила, что в Германии люди дома не разуваются вовсе — они спокойно заходят в обуви, и это никого не смущает.

Во-вторых, Мари не поняла, зачем русские женщины выращивают на подоконнике зелень, которую можно купить в магазине. «Я объяснила, что в России это норма: кто-то сажает цветы, кто-то — зелень, просто потому что это удобно. К тому же, домашняя зелень всегда под рукой и вкуснее покупной», — написала блогер.

Немка также испугалась, когда увидела, что ее подруга оставила воду на кухне включенной при замачивании посуды. «Ее удивление можно понять, ведь в Германии воду экономят абсолютно все. В одной ванной всей семьей не моются, как думают многие, но посудомойку включают только при полной загрузке, да и кран стараются не открывать без нужды», — добавила блогер.

Автор публикации удивила подругу-иностранку и большим количеством приготовленных к ее приходу блюд. Для немки это выглядело «как целый банкет». «А когда я ей завернула еду с собой, она вообще была шокирована моим поступком», — призналась блогерша.

Еще один момент, который бросился в глаза Мари, — манера русских женщин одеваться, которые даже за продуктами идут «при параде». Европейка отметила, что для нее это странно и слишком утомительно, так как в Германии женщины чаще выбирают удобство: джинсы, кроссовки и минимум косметики.

  • bt
    bory tschist
    19-го октября

    почти полвека живу в Германии, но – того идиотизма, о котором рассказывает это смешная, возможно – больная, "нéмка" (с мордашкой Маруси Климовой) никогда не слышал и не замечал

    10
    19
  • пк
    полосатый конь
    bory tschist
    20-го октября

    Эх, Борюсик ! Не бережёте Вы себя, совсем не бережёте ! Смешите здесь людей своими идиотизмами. А вдруг Вы тоже не совсем здоровы ?

    13
    1

