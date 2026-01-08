Baltijas balss logotype
Как 30-летняя дочка артистки Догилевой заработала анорексию и излечилась от нее

Lifenews
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Катя с любимой мамой Таней.

Катя с любимой мамой Таней.

Чтобы справиться с этим вызовом, наследница артистки обратилась за помощью к родным.

Единственная наследница народной артистки пошла по стопам знаменитой мамы. Вот только Екатерина Ланн блистает в топовых фильмах и сериалах, стараясь не афишировать родство с Татьяной Догилевой.

Звезда «Вампиров средней полосы» родилась в прекрасной дружной семье, однако ее родители постоянно были заняты или в разъездах. В нежном возрасте у Екатерины возникли серьезные проблемы с пищеварением. У девочки наблюдалась непереносимость некоторых продуктов. Иной раз, чтобы наладить работу ЖКТ, ей приходилось голодать до двух суток. Со временем эти проблемы остались в прошлом, но в какой-то момент дочь актрисы Татьяны Догилевой и сценариста Алексея Мишина столкнулась с новым вызовом.

Ограничения, от которых она так долго страдала в детстве, обернулись набором веса - Катя давала волю аппетиту. В 13 лет девочка столкнулась с критикой посторонних людей, после чего решила сесть на строгую диету. В итоге барышня заработала анорексию, за которой последовало развитие булимии. Чтобы справиться с этим вызовом, наследница артистки обратилась за помощью к родным.

За месяц пребывания в Институте питания Екатерина сумела избавиться от разрушительных привычек. Когда речь зашла о будущем, девушка решила пойти по стопам матери. Актерскому мастерству она поехала учиться в Англию, а когда вернулась домой, то отказалась от звездной фамилии в пользу «китайской». Ланн («лан» переводится с китайского языка как «синий») – это псевдоним был выбран не случайно - синий цвет дочь Догилевой считала любимым с детства.

«Одна артистка по фамилии Догилева в стране уже есть – и артистка потрясающая. Этого достаточно… Очень долго не могла его выбрать, крутила частички имен и фамилий родственников, как мозаику, по-разному соединяла их. И в результате долгих поисков родилось буквосочетание «Ланн». А потом выяснилось, что по-китайски «лан» значит «синий». А это же мой самый любимый цвет. В общем, все закольцевалось», – отмечала девушка в одном из редких интервью.

На сегодняшний день за плечами Екатерины Ланн роли в таких популярных проектах, как «Вампиры средней полосы», «Второй брак», «Игры» и «Аврора». Что же касается личной жизни, то о делах сердечных 30-летняя актриса старается не распространяться. О том, есть ли рядом с ней любимый мужчина, Катерина предпочитает помалкивать.

#звезды #питание #семья #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
